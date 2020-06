Mercoledì 17 giugno alle ore 21 è in programma Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma.

I match di ritorno delle semifinali, disputate il 12 e 13 giugno, hanno visto la Juventus pareggiare 0-0 col Milan, risultato utile per approdare in finale grazie al gol in trasferta, dopo l'1-1 all'andata, mentre il Napoli ha passato il turno grazie al pareggio 1-1 casalingo contro l'Inter, reti di Eriksen e Mertens, dopo la vittoria 1-0 nell'andata.

Le due squadre si erano già affrontate in una finale secca di Coppa Italia, giocata proprio a Roma, nel 2012 e in quell'occasione furono gli azzurri a imporsi per 2-0.

Napoli, Meret potrebbe sostituire lo squalificato Ospina

Mister Gattuso si presenta alla finale della competizione senza due pedine preziose, Manolas, alle prese con un problema muscolare, e Ospina, squalificato.

Per alzare al cielo la coppa nazionale il tecnico calabrese potrebbe puntare nuovamente sul suo fedele 4-3-3 con Meret che dovrebbe essere scelto come sostituto di Ospina. In difesa la presenza di Mario Rui e Di Lorenzo come terzini pare non essere in discussione, dopo le buone prestazioni in semifinale contro l'Inter, così come la coppia Koulibaly-Maksimovic al centro. Il centrocampo sarà presumibilmente affidato a Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. Qualche dubbio, invece, potrebbe esserci sul fronte offensivo dove Callejon e Politano paiono essere in ballottaggio, con lo spagnolo favorito per giocare titolare.

A completare il reparto d'attacco Lorenzo Insigne sulla sinistra e Dries Mertens al centro.

Juventus, ottime chance per Cuadrado dal primo minuto

Maurizio Sarri mira al primo trofeo bianconero e per riuscirci pare si affiderà ancora al tridente, quindi al 4-3-3. Con Buffon in porta, sul versante difensivo Cuadrado pare avere ottime possibilità di essere titolare assieme ad Alex Sandro, come terzino sinistro, e de Ligt con Bonucci al centro del reparto.

In mezzo al campo dovrebbero partire dal primo minuto Khedira (in ballottaggio con Pjanic), Bentancur e Matuidi, mentre sul fronte offensivo l'allenatore toscano pare voler schierare nuovamente il tridente formato da Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Tra le sorprese di formazione, però, potrebbero esserci Giorgio Chiellini, il quale, se reputato in buone condizioni, potrebbe 'soffiare' la maglia da titolare a de Ligt, ma anche Gonzalo Higuain, in fase di recupero dall'infortunio, ed Aaron Ramsey.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Callejon (Politano). All. Gattuso.

Juventus (4-3-3): Buffon, Cuadrado, De Ligt (Chiellini), Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Khedira (Pjanic), Bentancur, Douglas Costa (Higuain), Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.