Finalmente è tornato il calcio, con la Juventus che è riuscita a qualificarsi alla finale di Coppa Italia, eliminando il Milan. La gara contro i rossoneri è finita con un pareggio per zero a zero, dopo che Cristiano Ronaldo ha calciato sorprendentemente un rigore sul palo. La Juventus affronterà dunque in finale il Napoli. Intanto, si continua a parlare di Calciomercato. La Juventus al momento è molto attiva, dal momento che il direttore sportivo Fabio Paratici ha intenzione di rinforzare il centrocampo, reparto che ha sicuramente mostrato delle lacune nel corso di questa stagione. Uno degli obiettivi principali del club bianconero è sicuramente Nicolò Zaniolo, vero e proprio pallino di Fabio Paratici che lo segue da tanto tempo.

Potrebbe essere il classe 1999 il prossimo colpo della Juventus per il centrocampo, dal momento che Miralem Pjanic sembra molto vicino all'addio. Sul centrocampista bosniaco c'è infatti il Barcellona, che vorrebbe puntare su di lui per il futuro.

Mercato Juventus, possibile doppio scambio con la Roma

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, sarebbe molto caldo l'asse di mercato tra Juventus e Roma. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza Nicolò Zaniolo, dunque Fabio Paratici starebbe già lavorando per il talento della Nazionale italiana, che la Roma valuta almeno sessanta milioni di euro. Per abbassare il prezzo del cartellino dell'ex giocatore dell'Inter, la Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto una contropartita tecnica: Federico Bernardeschi o Daniele Rugani.

L'ex Fiorentina potrebbe trovare terreno favorevole nella Capitale per tornare ai suoi livelli, dal momento che non sembra essersi ancora ambientato alla Juventus. Ma il club bianconero e quello giallorosso starebbero lavorando anche a un altro scambio, quello che vedrebbe coinvolti Romero e Under. Sarri, infatti, apprezzerebbe moltissimo l'esterno offensivo turco, per il quale la Juventus potrebbe offrire il giovane difensore centrale di rientro dal prestito al Genoa.

Non si esclude che il doppio scambio possa arrivare nella prossima sessione di calciomercato. Per il centrocampo, la Juventus continua a monitorare anche Donny van de Beek dell'Ajax. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco obiettivo Milik del Napoli

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il reparto offensivo e uno degli obiettivi di Fabio Paratici è sicuramente Arkadiusz Milik del Napoli. L'attaccante polacco, comunque, viene valutato circa 40 milioni di euro e il club partenopeo non sembra essere intenzionato a fare sconti per lui. Una delle alternative è Raul Jimenez del Wolverhampton. La probabile formazione della Juventus 2020/2021, se dovessero andare in porto tali acquisti, sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Zaniolo, Bentancur, van de Beek, Dybala, Milik, Ronaldo (Under).