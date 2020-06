La Serie A torna in campo stasera per la ventisettesima giornata, la prima a ranghi completi dopo i recuperi di sabato e domenica. Stasera Bologna e Juve si sfidano con tanti problemi di formazione, tra le squadre più sfortunate il Cagliari che avrà sette indisponibili, Inter alle prese con problemi a centrocampo mentre il Milan deve ancora rinunciare a Zlatan Ibrahimovic

Serie A, infortunati e squalificati della 27ª giornata

Oggi alle 19:30 ad aprire la giornata numero 27 della Serie A saranno Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan con qualche indisponibile di peso. Tra i viola unico assente è Kouamè, out fino a fine stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio, più difficile la situazione delle rondinelle che recuperano Tonali ma devono rinunciare alla coppia di difensori centrali Chancellor e Cistana, e a Bisoli in mediana, tutti e tre infortunati.

A Via del Mare invece Liverani dovrà rinunciare allo squalificato Donati e poi a Barak, Deiola e Farias, alle prese con problemi fisici di vario genere. Non va molto meglio a Pioli che non potrà contare su Musacchio e Duarte in difesa e a Ibrahimovic in attacco.

A chiudere il quadro della partite di oggi ci pensa Bologna-Juventus [VIDEO] alle 21:45 con una lunga lista di assenti da una parte e dall’altra. Mihajlovic perde per squalifica Bani, Schouten e Santander e non potrà schierare Skov Olsen, out per un mese circa per un problema muscolare. Gli infortuni rendono la vita difficile anche a Sarri che non recupera Higuain e Chiellini e non può contare su i lungodegenti Khedira, Alex Sandro e Demiral.

Mercoledì il programma il si apre con Spal-Cagliari alle 19:30. Tra i ferraresi peserà l’assenza del portiere Berisha bloccato da una frattura alla mano, va peggio ai sardi che difficilmente recupereranno Nainggolan e Pereiro, ultimi arrivati in un infermeria che vede indisponibili per la gara di Ferrara anche Oliva, Faragò e Pavoletti.

Per Zenga il quadro si complica anche a causa delle squalifiche di Cigarini e Ceppitellli, fermati per un turno dal giudice sportivo.

Inter senza Sensi e Brozovic, nella Roma ancora out Zaniolo

Alle 19:30 il calcio d’inizio anche di Verona-Napoli con Juric costretto a dover rinunciare allo squalificato Borini e all’infortunato Eysseric, mentre Pessina resta da valutare.

Decisamente migliore l’avvicinamento alla sfida di Gattuso che recupera Lobotka e ha tutta la rosa la completo.

Discorso simile per D’Aversa che in Genoa-Parma delle 21:45, dovrebbe poter contare su tutti i suoi uomini, resta da capire se Inglese riuscirà ad essere tra i convocati dopo il calvario degli ultimi mesi. Nel Grifone due le sicure assenze Marchetti, squalificato, e Radovanovic out fino a fine stagione per infortunio. Nell’altro delle match delle 21:45 il Torino deve ancora fare a meno di Baselli e Verdi mentre l'Udinese rischia di perdere il solo Prodl.

La prossima giornata di Serie A si concluderà mercoledì con tre partite. Alle 19:30 a San Siro va in scena Inter-Sassuolo con Conte ancora alle prese con problemi a centrocampo visto che Sensi e Brozovic sono stati fermati da problemi fisici.

De Zerbi invece non potrà schierare il lungodegente Romagna e lo squalificato Marlon.

Alle 21:45 Atalanta-Lazio è un match che promette spettacolo anche se Gasperini perde Pasalic, fermato dal giudice sportivo, e forse Ilicic alle prese con una distorsione alla caviglia, mentre Inzaghi dovrà rinunciare a Lulic e Luiz Felipe. Stesso orario per Roma-Sampdoria con Zaniolo e Pau Lopez fermi ai box tra i giallorossi e Ranieri che, oltre ad Alex Ferrari, rischia di dover di nuovo rinunciare a Fabio Quagliarella.