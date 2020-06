Nelle ultime ore, gran parte dei media sportivi parlano di una situazione di tensione all'interno dello spogliatoio della Juventus. Ci sarebbero infatti degli attriti fra alcuni giocatori ed il tecnico Maurizio Sarri, in particolar modo fra il tecnico toscano e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo avrebbe più volte manifestato la volontà di giocare come punta esterna e non come centravanti. L'assenza di Higuain avrebbe infatti portato Sarri a chiedere a Cristiano Ronaldo di giocare come centravanti nell'allenamento prima della finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Possibile tensione Sarri-Cristiano Ronaldo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Il portoghese avrebbe rifiutato la proposta di Sarri di giocare come centravanti e non come esterno. Lo dimostrerebbe la scelta del tecnico toscano di schierare Paulo Dybala come "falso nueve" nella finale contro il Napoli. In questa stagione avevamo già assistito ad un po' di tensione fra Sarri e Cristiano Ronaldo in occasione della partita di campionato Juventus-Milan, quando il tecnico toscano sostituì il portoghese a partita in corso. La situazione però rientrò in quanto poi CR7 ritornò a segnare con regolarità, dapprima in nazionale e successivamente con la maglia bianconera.

Juventus, fra Sarri e Cristiano Ronaldo non sarebbe scattata la scintilla

In questi mesi, come riporta fanpage, fra Sarri e Cristiano Ronaldo non sarebbe mai scattata la scintilla. Tensione che si sarebbe acuita evidentemente nelle ultime due partite di Coppa Italia disputate dalla Juventus. Attualmente, però, sarà importante fare fronte comune per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Intanto il problema collocazione tattica di Cristiano Ronaldo potrebbe essere risolto dal recupero di Gonzalo Higuain, che una volta pronto dovrebbe prendersi il posto da titolare nel ruolo di punta centrale.

Juventus, attriti anche fra Sarri e Pjanic

In questi giorni si parla anche di un rapporto complicato fra Maurizio Sarri e Miralem Pjanic.

Come scrive 'La Stampa', ci sarebbe stata tensione fra i due, a tal punto che contro il Bologna il tecnico toscano dovrebbe schierare come regista Rodrigo Bentancur. Nonostante l'assenza di Khedira, Pjanic potrebbe quindi accomodarsi in panchina, lasciando spazio ad uno fra Ramsey e Rabiot. Proprio questo clima starebbe portando la società bianconera a velocizzare lo scambio con il Barcellona che porterebbe il regista bosniaco in Catalogna ed il brasiliano Arthur a Torino. Nelle ultime ore si parla di trattativa che potrebbe concretizzarsi entro il 30 giugno per esigenze di bilancio. Sia Barcellona che Juventus vorrebbero infatti iscrivere delle plusvalenze finanziarie entro fine mese.

Intanto però Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato fra Bologna e Juventus, ci ha tenuto a smentire categoricamente i presunti dissidi fra lui e Miralem Pjanic.