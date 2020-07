Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano non ha convinto a pieno in quella che sarebbe dovuta essere l'annata della sua consacrazione. Il giocatore, infatti, ha le caratteristiche giuste per esaltarsi sotto la guida di un tecnico come Antonio Conte. Il feeling con l'allenatore salentino, però, non sembrerebbe scattato e il suo rendimento ha deluso. L'ex Fiorentina, inoltre, è stato condizionato da alcuni problemi fisici che lo hanno costretto ai box. Difficile pensare ad una permanenza a Milano, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.

Sarebbe stato offerto alla Lazio

Uno dei club accostati a Matìas Vecino nelle ultime settimane è la Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo visto che in queste settimane hanno dimostrato di avere una panchina corta, perdendo contatto dalla testa della vetta, con la Juventus capolista.

Secondo quanto riporta il portale LaLazioSiamoNoi, ripreso nelle scorse ore anche da Tuttomercatoweb.com, il cartellino di Vecino sarebbe stato offerto proprio al club biancoceleste.

Sono 19 le presenze accumulate quest'anno dal centrocampista uruguaiano con la maglia dell'Inter, non tutte partendo da titolare, realizzando due reti e collezionando un assist.

Rendimento al di sotto delle aspettative e condizionato da qualche problema fisico di troppo ma non solo.

Il rapporto con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, non sembra essere idilliaco, tanto che già a gennaio il classe 1991 era stato messo ai margini della rosa e sembrava destinato alla cessione. Addio, però, che potrebbe essere rinviato solo di qualche mese, con il club meneghino che punterebbe a cederlo a titolo definitivo.

La Lazio potrebbe essere interessata dato che Marco Parolo e Lucas Leiva non sono più giovanissimi, mentre Milinkovic-Savic non è sicuro di restare (su di lui ci sarebbero Psg, alcuni club di Premier League e proprio l'Inter).

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter sarebbe pronta a discutere della cessione di Matìas Vecino nella prossima sessione di Calciomercato.

I nerazzurri fecero un investimento importante nell'estate del 2017, in pieno regime fair play finanziario, pagando alla Fiorentina l'ammontare della clausola rescissoria, da quasi 25 milioni di euro, pagata in due anni.

L'ingaggio del centrocampista uruguaiano è abbordabile, visto che guadagno 2,5 milioni di euro a stagione. Bisognerà trovare un'intesa sulla sua valutazione visto che l'Inter sarebbe disposta a cederlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra comunque importante per la Lazio che, però, dal suo canto, potrebbe contare sul ricco tesoretto ricavato dalla qualificazione in Champions League. Inoltre, come detto, non è esclusa la cessione di Milinkovic-Savic, anche se Lotito lo farà partire solo per proposte di almeno 80 milioni di euro.

E chissà che l'Inter non possa provare a intavolare uno scambio con ricco conguaglio a favore dei biancocelesti.