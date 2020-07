La Juventus incappa nell'ennesimo pareggio stagionale, rimediando un 3 a 3 contro il Sassuolo. Uno stop che potrebbe ulteriormente avvicinare le inseguitrici, considerando che l'Inter se vince questa sera, 16 luglio, contro la Spal, si potrebbe portare a -6 dalla vetta della classifica. Ad alimentare però i media sportivi in questi giorni non è solo il calcio giocato, ma anche il mercato. Come scrive il giornalista sportivo Massimo Pavan, il Tottenham sarebbe tornato alla carica per Paulo Dybala.

Il 10 bianconero era stato vicino al trasferimento nella società inglese la scorsa estate, ma si oppose al passaggio in Premier League per la sua volontà di affermarsi nella Juventus.

Decisione evidentemente azzeccata in quanto in questa stagione sotto la guida di Sarri il nazionale argentino sta dimostrando tutte le sue qualità da rifinitore e da finalizzatore. Sarebbe proprio il tecnico del Tottenham José Mourinho ad essersi mosso in prima persona per acquistare Paulo Dybala, pronto ad a offrire 80 milioni di euro alla Juventus. La società bianconera avrebbe risposto in maniera negativa in quanto è pronta a farlo diventare il leader della Juventus del presente e del futuro.

Juventus, il Tottenham sarebbe interessato a Dybala

Secondo il giornalista Massimo Pavan, il Tottenham ci avrebbe provato di nuovo per Paulo Dybala. La Juventus ha però rifiutato la proposta della società inglese in quanto considera l'argentino un elemento importante per il futuro della squadra bianconera.

Come è noto, infatti, Paulo Dybala sta lavorando al rinnovo di contratto con la Juventus fino a giugno 2025 con tanto di fascia di capitano. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire un contratto da circa 12 milioni di euro a stagione per il nazionale argentino, che potrebbe quindi diventare il secondo giocatore più pagato della Juventus dopo Cristiano Ronaldo.

La stagione di Paulo Dybala

Una stagione notevole quella fin qui disputata da Paulo Dybala, con 30 presenze raccolte in Serie A con 11 gol e 10 assist. Anche in Champions League ha dato il suo contributo disputando sette partite e realizzando tre gol e due assist. Infine quattro apparizioni, due gol e un assist in Coppa Italia, oltre ad una realizzazione in Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è pronta a ripartire la prossima stagione da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala mentre sembra quasi scontato l'addio di Gonzalo Higuain. L'argentino potrebbe tornare al River Plate, oppure fare una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer. Al suo posto la Juventus sta valutando diversi giocatori: si va da Raul Jimenez ad Alexandre Lacazette, fino ad arrivare ad Arkadius Milik. La punta del Napoli sarebbe stato richiesto da Maurizio Sarri che lo ha già avuto al Napoli nella sua precedente esperienza da allenatore della squadra campana.