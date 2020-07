Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala dovrebbe essere la prossima mossa del Calciomercato della Juventus. Il bianconero è sempre più al centro del progetto dei campioni d'Italia e lo dimostra incantando con il suo sinistro magico e segnando gol a raffica. Uno smalto ritrovato figlio anche del lavoro di Maurizio Sarri, che sembra aver trovato il modo per farlo convivere al meglio con Cristiano Ronaldo. Il rendimento della "Joya" è sotto gli occhi di tutti e Paratici ha una gran voglia di far diventare il numero 10 il perno della squadra per il presente e il futuro. Così negli ultimi giorni sembra che ci sia stata una netta accelerata nella trattativa per mettere nero su bianco l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore.

Calciomercato Juventus: Dybala sarebbe pronto a firmare il rinnovo

Secondo Tuttomercatoweb, l’accordo tra la Juventus e Dybala sarebbe vicinissimo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la firma a suggellare l’accordo. Le parti, rispetto a qualche settimana fa, si sono avvicinate ancora, d'altronde la volontà del giocatore è sempre stata quella di restate a Torino ed è stata proprio questa la base su cui si sono fondati i colloqui. L’argentino ha sempre dimostrato di mettere la Vecchia Signora al primo posto: la scorsa estate la società aveva chiuso l’accordo con il Tottenham ed è stato proprio l’attaccante a dire “no”.

Adesso i presupposti sono cambiati, il bilancio bianconero ha beneficiato di 160 milioni di plusvalenza negli scorsi giorni mettendo a tacere le voci su cessioni eccellenti per questioni di bilancio, e Sarri ha trovato la giusta posizione in campo al giocatore.

Il resto lo ha fatto proprio Paulo Dybala a segno, tra l’altro con gol splendidi, in quasi tutti i match dal ritorno in campo dopo il lockdown. Tutto sembra pronto quindi per la firma sul rinnovo, anche sotto l’aspetto economico.

Dybala rinnoverà fino al 2025 con la Juventus

Le voci delle ultime settimane avevano in effetti fatto un po’ preoccupare i tifosi.

Si parlava di parti lontane con la richiesta di Dybala sopra ai 15 milioni e la Juventus che tentennava, adesso invece sembra che la quadra sia stata trovata con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione. Nessun dubbio invece sulla durata dell’intesa, la "Joya" rinnoverà per altri cinque anni, quindi fino al 2025.

Cinque anni insieme per continuare a vincere e fare di Dybala la bandiera bianconera dei prossimi anni.

L’accordo, che sembra imminente, non cambia più di tanto il calciomercato della Juventus in attacco. L’argentino, insieme a Cristiano Ronaldo, è sempre stato blindato, mentre a partire dovrebbe essere Gonzalo Higuain, con Milik che sta scalando le posizioni per sostituirlo. Nessun aggiornamento invece su Douglas Costa e Bernardeschi: i due si stanno giocando la permanenza a Torino in questi mesi, per ora le risposte sono positive, bisognerà vedere quali saranno le mosse anche negli altri reparti.