La Juventus, con la probabile partenza a fine stagione di Gonzalo Higuain, dovrà rinforzare il settore avanzato. L'obiettivo è trovare una punta in grado di sposarsi bene con le caratteristiche di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Finora sono stati accostati diversi nomi alla società bianconera: si va da Arkadiusz Milik a Rafael Leao, fino ad arrivare al giocatore del Manchester City Gabriel Jesus. Secondo il portale spagnolo Ok Diario, nella lista di mercato del direttore sportivo juventino Fabio Paratici ci sarebbe anche Luka Jovic.

L'attaccante serbo, acquistato l'anno scorso dal Real Madrid dall'Eintracht Francoforte, non è riuscito a trovare spazio né ad imporsi nella squadra di Zidane, dunque potrebbe lasciare la Spagna durante il Calciomercato estivo.

Il bomber 22enne sarebbe finito nel mirino di Chelsea, Leicester, Arsenal e Milan, ma anche la Juventus starebbe sondando il terreno. Si tratterebbe, infatti, di un eventuale acquisto anche in ottica futura, poiché Jovic compirà 23 anni a dicembre

La Juventus starebbe seguendo Luka Jovic del Real Madrid

La Juventus starebbe valutando la possibilità di presentare un'offerta al Real Madrid per Luka Jovic. Pagato 60 milioni di euro nella scorsa estate dal club spagnolo, in seguito alle ultime prestazioni deludenti, il costo del suo cartellino sarebbe andato incontro ad una leggera svalutazione di mercato. Potrebbe essere quindi una buona opportunità per la società torinese. C'è da sottolineare, però, che difficilmente il Real Madrid accetterà l'eventuale inserimento di contropartite tecniche in un'ipotetica trattativa per la cessione del centravanti serbo.

Tutto ciò fa pensare che la Juventus possa puntare maggiormente su Arkadiusz Milik, dato che il Napoli avrebbe aperto alla possibilità dell'inserimento di altri giocatori nell'operazione. A tal proposito, il club di Agnelli potrebbe proporre a De Laurentiis uno fra Daniele Rugani, Cristian Romero o Luca Pellegrini.

Juventus: si pensa ancora all'eventuale ritorno di Pogba

La Juventus quasi certamente in sede di mercato non interverrà solo per migliorare il reparto offensivo. Infatti si punterà a ringiovanire il centrocampo con talenti di quantità e qualità. Khedira, Matuidi, Ramsey e Rabiot potrebbero andar via e dalle loro eventuali cessioni il club torinese potrebbe ricavare un tesoretto utile per investire su un nome importante per la mediana.

Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe pensando di offrire al Manchester United i cartellini di Ramsey e Rabiot per dare un'accelerata alla trattativa per Paul Pogba. Un'operazione che però continua a sembrare piuttosto complicata non solo per la valutazione del giocatore, ma anche per il suo ingaggio. Il nazionale francese guadagna, infatti, 17 milioni di euro a stagione.