La Juventus è da sempre molto attenta al mercato dei giovani. Notizia recente, come riporta il sito sportivo goal.com, è la definizione dell'acquisto di un giovane talento ex Chelsea. Si tratta dell'esterno offensivo classe 2003 Samuel Iling-Junior, considerato in Inghilterra uno dei maggiori talenti under 17 del calcio inglese. La stagione della svolta è stata proprio quella attuale, con il giovane che ha addirittura esordito in Youth League nonostante la giovanissima età. Proprio la Juventus sembra aver definito il suo acquisto a parametro zero, il giocatore sarebbe stato a Torino qualche mese fa per vedere la Continassa e per effettuare le visite mediche.

Come riporta il giornalista sportivo Stefano Agresti, mancherebbe solo qualche dettaglio per definire l'arrivo del classe 2003.

Juventus, Samuel Iling-Junior potrebbe essere ufficializzato a settembre

Il sito goal.com ha riportato un recente tweet del giornalista sportivo Roberto Agresti che parla dell'acquisto oramai definitivo da parte della Juventus del centrocampista offensivo classe 2003 Samuel Iling-Junior. Messosi in mostra nelle giovanili del Chelsea, il talentino è considerato uno degli astri nascenti del calcio inglese. Era seguito da Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Schalke 04 e Ajax ma la Juventus avrebbe battuto la loro concorrenza. Il giocatore potrebbe essere ufficializzato a settembre e sarà almeno inizialmente un rinforzo per la Primavera, anche se non è escluso faccia la spola fra Primavera e Under 23. La Juventus spera che Iling-Junior possa avere la stessa crescita che avuto Jadon Sancho al Borussia Dortmund.

La società tedesca lo prelevò proprio dal Manchester City a parametro zero nel 2017 ed attualmente è uno dei migliori esterni offensivi a livello europeo, con una valutazione di 117 milioni di euro (fonte transfermarkt).

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo a parametro zero del giovane Iling-Junior alla Juventus non dovrebbe compromettere i rapporti fra la società bianconera ed il Chelsea.

I due club potrebbero intavolare infatti delle trattative di mercato durante il Calciomercato estivo. Uno dei nomi principali accostati alla Juventus è il mediano Jorginho, che piace a Maurizio Sarri come possibile sostituto del partente Pjanic. Di certo difficilmente il Chelsea concederà sconti rispetto ai 40 milioni di euro della valutazione del cartellino del nazionale italiano.

La Juventus inoltre rimane sempre molto interessata al terzino sinistro Emerson Palmieri. Quest'ultimo però potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Alex Sandro. Il nazionale brasiliano piace sempre al Paris Saint Germain.