La Juventus vuole rinforzare il settore avanzato considerando anche la probabile partenza di Gonzalo Higuain. La punta argentina potrebbe ritornare al River Plate oppure andare a giocare nella Major League Soccer. Il classe 1987 potrebbe essere sostituito da Arkadius Milik, punta del Napoli. Il classe 1994 è in scadenza di contratto a giugno 2021 ed è destinato a lasciare la società campana. Quest'ultima infatti a breve potrebbe ufficializzare Osimhen dal Lille, un evidente segnale di come Milik sia fuori dal progetto sportivo del Napoli.

Come scrive il Corriere di Torino, la Juventus avrebbe offerto Bernardeschi in cambio dell'ex Ajax ma il nazionale italiano si sarebbe opposto al trasferimento.

Proprio per questo avrebbe pensato a Luca Pellegrini come possibile carta per attutire l'esborso economico da girare al Napoli. Il terzino sinistro, attualmente in prestito al Cagliari, sarebbe ritenuto ideale dai campani come rinforzo per la fascia in previsione del possibile addio durante il Calciomercato estivo di Ghoulam.

Juventus, Pellegrini e cash per arrivare a Milik

Secondo il Corriere di Torino la Juventus potrebbe offrire Pellegrini più cash per Arkadius Milik. La punta classe 1994 è valutata intorno ai 40-50 milioni di euro: l'idea della società bianconera sarebbe quella di offrire 20 milioni più il terzino dell'under 21 per arrivare all'ex Ajax. Milik sarebbe l'acquisto richiesto da Maurizio Sarri, che lo ritiene un giocatore ideale per adattarsi a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Proprio il tecnico toscano lo volle al Napoli nella sua precedente esperienza da allenatore nella società campana. Milik sarebbe preferito a Raul Jimenez e Alexandre Lacazette.

Juventus, interesse anche per Lacazette

Se da un parte il Corriere di Torino parla di Milik come giocatore preferito dalla Juventus come rinforzo estivo, dalla Spagna invece si parla di un interesse della società bianconera per Alexandre Lacazette.

La punta francese potrebbe lasciare l'Arsenal perché sarebbe consapevole di non poter vincere trofei con la squadra allenata da Mikel Arteta. Preferirebbe quindi rilanciarsi in una società ambiziosa che lotta per vincere grandi competizioni. Secondo il sito spagnolo sportivo Don Balon la società bianconera sarebbe pronta ad offrire cash più il cartellino di Daniele Rugani.

Juventus, piace Federico Chiesa

Oltre ad una punta centrale, potrebbe arrivare anche un centrocampista offensivo. Nelle ultime ore si parla di un ritrovato interesse della Juventus per Federico Chiesa. Il nazionale italiano potrebbe lasciare la Fiorentina, con la società bianconera che sarebbe pronta a offrire delle contropartite tecniche alla Fiorentina. Fra queste troviamo Mattia Perin, Luca Pellegrini e Cristian Romero.