La Juventus avrebbe individuato un nuovo giocatore come possibile sostituto di Gonzalo Higuain. Come è noto, infatti, la punta argentina è destinata a lasciare Torino per fare ritorno al River Plate o per una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer. Al suo posto la Juventus potrebbe investire su Edin Dzeko. Il bosniaco in estate potrebbe lasciare la Roma per motivi finanziari in quanto la società di Pallotta fatica a sostenere uno stipendio pesante (7,5 milioni a stagione) come quello dell'ex giocatore del Manchester City.

Probabile quindi un suo addio e, secondo Calciomercato.com, oltre all'Inter ci sarebbe anche la Juventus sulla punta bosniaca.

Nonostante sia avanti con l'età (ha 34 anni), potrebbe essere il profilo giusto per l'immediato in quanto garantirebbe esperienza, fisicità e qualità al settore avanzato dei bianconeri. Inoltre, si integrerebbe alla grande con i vari Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La Roma lo valuta circa 20 milioni di euro, ma non è escluso che possa accettare delle contropartite tecniche pur di liberarsi dell'ingaggio della punta bosniaca.

Juve, Romero o Perin alla Roma per arrivare a Dzeko

Secondo calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando ad Edin Dzeko come possibile sostituto di Gonzalo Higuain. Il bosniaco, dopo aver firmato lo scorso anno il rinnovo di contratto con la Roma, non è così convinto di una sua permanenza nella Capitale per le difficoltà finanziarie della società di Pallotta.

Potrebbe quindi accettare un'offerta da parte dell'Inter o della Juventus. Proprio i bianconeri sarebbero pronti ad offrire una contropartita tecnica per arrivare all'ex giocatore del Manchester City. Il difensore argentino Cristian Romero o il portiere Mattia Perin potrebbero essere i profili giusti per la squadra allenata da Paulo Fonseca.

Il classe 1998 si integrerebbe nella difesa a tre che attualmente sta portando avanti alla Roma il tecnico portoghese. Allo stesso tempo, la Roma avrebbe messo sul mercato l'attuale portiere titolare Pau Lopez e l'arrivo di Perin andrebbe a colmare l'eventuale partenza dell'estremo difensore spagnolo.

Le trattative a centrocampo e nel settore avanzato

L'eventuale arrivo di Dzeko alla Juventus andrebbe a cozzare con la strategia di mercato portata avanti dalla società bianconera dallo scorso calciomercato estivo. Gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini e di Kulusevki (a gennaio 2020) erano e sono proprio in direzione di un ringiovanimento della rosa bianconera. Oltre a Dzeko, però, la Juventus sta valutando anche altri giocatori nel ruolo di punta centrale. Piacciono Arkadius Milik del Napoli e Alexandre Lacazette dell'Arsenal.