A San Siro è di nuovo campionato. Il Milan ospita il Parma alle ore 19.30. Si gioca ancora a porte chiuse, senza pubblico. Il Milan è tornato indenne dalla trasferta di Napoli con un buon pareggio. Il Parma è reduce da un pareggio rimonta contro il Bologna e ben 4 sconfitte. Nell'ultima partita in casa, il Milan ha vinto contro la Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Massara e Lorenzo Minotti per il commento tecnico. Mister Stefano Pioli si prova a mescolare le carte, Calabria dovrebbe partire titolare al posto di Conti. Paquetà non è stato convocato per problemi muscolari.

Castillejo ancora fermo ai box. Lo spagnolo dovrebbe rientrare ad inizio settimana prossima. Assente anche Saelemaekers per squalifica. La probabile linea della trequarti rossonera sarà composta da Bonaventura - Calhanoglu - Rebic. In dubbio anche il croato che potrebbe lasciare il posto a Rafael Leao. Ancora titolare Ibrahimovic, per lui è la presenza numero 100 con i rossoneri.

Nel Parma mancherà l'ex Kucka mentre partirà titolare l'atro ex Matteo Darmian. Per lui solo 4 presenze in rossonero. D'Aversa deve ancora fronteggiare all'assenza di Cornelius. Il Parma ormai lontanissimo dalla zona europea, potrà giocare con la mente libera.

Il Milan necessita dei 3 punti per poter giocare l'Europa League e puntare alla fase a gironi. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Massimiliano Irrati di Firenze.

Il Milan di Pioli torna a San Siro, i convocati: fuori Paquetà.

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Ecco i convocati rossoneri per la gara di San Siro 📜#MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/QC28KlFal7 — AC Milan (@acmilan) July 15, 2020

D'Aversa arriva a San Siro con la seguente lista di giocatori: out Kucka.

Portieri: Colombi, Radu, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Kurtic.

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi.

Milan - Parma le quote dei bookmakers

Per le case di scommesse non c'è storia.

La vittoria del Milan è data a 1,60 mentre la vittoria del Parma viene quotata intorno al 7,5. Il pareggio si attesta sul 4,75. Una giocata consigliata dagli esperti è l'Over 2,5 che paga 1,8 e in una schedina multipla potrebbe aiutare a fare cassa. Primo marcatore: Zlatan Ibrahimovic a 4,5 seguito da Ante Rebic a 5,25. Per il Parma i bookmakers vedono il gol di Roberto Inglese a 8,50 come primo marcatore del match.