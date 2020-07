L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato. I risultati conseguiti nelle ultime settimane hanno messo in discussione molti elementi all'interno della rosa nerazzurra. Nonostante i rumors su un suo possibile addio, il tecnico, Antonio Conte, starebbe progettando le mosse da attuare tra poco più di un mese sul mercato insieme ai massimi dirigenti, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Il primo colpo è stato già messo a segno con l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più bonus. Non è finita qui, visto che anche in uscita potrebbero esserci scelte importanti con la partenza di alcuni big.

Skriniar potrebbe essere in uscita

L'Inter potrebbe sacrificare alcuni big nella prossima sessione di calciomercato per finanziare la rivoluzione voluta dal proprio tecnico, Antonio Conte. Uno dei giocatori importanti che potrebbe essere sacrificato sul mercato è Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha disputato probabilmente la peggiore annata da quando è a Milano, penalizzato anche dalla difesa a tre. Il club meneghino potrebbe decidere di "sacrificarlo", anche per non rischiare di far perdere ulteriore valore al suo cartellino.

Complice l'annata non particolarmente brillante e l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, è impossibile pensare che qualche club possa pagare il classe 1995 quasi 100 milioni di euro, la cifra richiesta dall'Inter la scorsa estate.

Le società interessate allo slovacco non mancano, su tutte in Premier League, dove ci sono Manchester City e Manchester United che da anni ci provano senza successo. Le cose potrebbero cambiare tra qualche settimana. La società nerazzurra, comunque, non lascerà andare via l'ex Sampdoria per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.

Prezzo che farebbe realizzare anche una notevole plusvalenza, avendolo acquistato dai blucerchiati nell'estate del 2017 per 25 milioni complessivi (10 milioni più il cartellino di Caprari).

L'altro big cedibile

Milan Skriniar non sarebbe l'unico big che sarebbe stato posto dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella lista dei sacrificabili per la prossima estate.

.

Tra questi ci sarebbe anche il centrocampista croato, Marcelo Brozovic. I nerazzurri dovrebbero fare diversi cambiamenti a centrocampo e per questo anche l'ex Dinamo Zagabria sarebbe a rischio. Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe anche sedersi a trattare per proposte intorno ai 50 milioni di euro. "Epic Brozo" a bilancio è praticamente a zero quindi la sua cessione porterebbe una plusvalenza piena. Cessione quasi certa per altri giocatori attualmente in rosa come Godin, Borja Valero (in scadenza) e almeno uno tra Gagliardini e Vecino.