In casa Inter sono giorni caldi per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. Nonostante i rumors su un eventuale avvicendamento in panchina, l'intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di continuare con Antonio Conte. Il tecnico ha già indicato quali sono i ruoli da rinforzare e gli elementi che, invece, potrebbero essere sacrificati sul mercato. Uno degli obiettivi sarà rinforzare l'attacco, e la priorità andrà su giocatori che siano già abituati a vincere e con esperienza internazionale.

Identikit che corrisponde alla perfezione al profilo di Antoine Griezmann. L'attaccante ha vinto quasi tutto in carriera, gli manca solo la Champions League (sfiorata due volte con l'Atletico Madrid) e solo due anni fa ha vinto il mondiale da protagonista con la Francia.

L'Inter pensa a Griezmann

Il reparto avanzato sarà uno di quelli che sicuramente subirà delle variazioni in casa Inter. Sanchez dovrebbe tornare al Manchester United dopo il prestito di quest'anno, mentre Sebastiano Esposito potrebbe rinnovare il contratto e poi essere ceduto in prestito o a titolo definitivo con recompra, per permettergli di giocare con maggiore continuità.

L'unico sicuro di restare a Milano è Romelu Lukaku, acquistato dal Manchester United l'estate scorsa per 65 milioni di euro più bonus. Per questo motivo, l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, avrebbe messo gli occhi su Antoine Griezmann. L'attaccante francese non sta vivendo una grande stagione al Barcellona, condizionato anche dal fatto che sta giocando come esterno d'attacco di sinistra, mentre il giocatore preferisce giostrare al centro o, al massimo, largo a destra.

Lo score mette in risalto le difficoltà riscontrate dal classe 1991, con sole nove reti segnate in 34 presenze nella Liga, a fronte di due gol messi a segno in sette presenze in Champions League.

La probabile trattativa

Proprio queste difficoltà, sia in campo che a livello ambientale, potrebbero portare alla cessione di Antoine Griezmann.

Il Barcellona ha fatto un investimento pesante nell'estate scorsa, pagando all'Atletico Madrid la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Proprio per questo motivo la valutazione del campione del mondo 2018 è ancora elevata. L'Inter e Marotta, però, non demordono e sarebbero pronti a intavolare uno scambio con Lautaro Martinez, che ha una valutazione simile, superiore ai 100 milioni di euro.

Messi approverebbe quest'operazione, visto che con Griezmann non sembra esserci grande feeling, e proprio lui avrebbe indicato l'acquisto del Toro per fare il salto di qualità in attacco. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio del "Petit Diable", che in Catalogna guadagna oltre 15 milioni di euro. Grazie al decreto crescita, ai nerazzurri, confermando questo ingaggio, costerebbe comunque meno di 20 milioni di euro. Ma il club meneghino non vorrebbe andare oltre i 10-12 milioni che attualmente percepisce l'allenatore Antonio Conte.

A questo punto toccherebbe a Griezmann decidere se rischiare di giocare un'altra stagione all'ombra di Messi o se rinunciare a qualcosa dal punto di vista dell'ingaggio ma essere uno dei perni principali della squadra nerazzurra.