La Juventus, in questi giorni, dovrà cercare di lavorare per ritrovare la strada perduta. Infatti, i bianconeri sono reduci da risultati poco confortanti e contro la Lazio vogliono ritrovare la vittoria che manca da ormai tre partite. Un ex storico della Juventus come Alessio Tacchinardi a "La Gazzetta dello Sport", ha spiegato cosa secondo lui non va nella squadra di Sarri: "Mi sono convinto che sono i giocatori a non rendere come dovrebbero". Dunque, secondo l'ex centrocampista gli attuali calciatori juventini dovrebbero dare qualcosa in più: "È più colpa loro: fanno 20 minuti e poi staccano la spina".

Tacchinardi parla dei problemi della Juventus

La Juventus sta attraversando un periodo un po' complicato. La squadra non vince da tre partite e la cosa che più preoccupa è che i bianconeri incassano molti gol. Inoltre, la Juventus, nelle ultime partite si è fatta rimontare dagli avversari quando era in vantaggio di due reti.

Alessio Tacchinardi ha parlato proprio del momento particolare che stanno vivendo i bianconeri: "La spia del pericolo è accesa, - ha rivelato l'ex centrocampista della Juventus al noto quotidiano sportivo - ma stiamo facendo il processo a una squadra che comunque è prima". Inoltre, secondo l'ex centrocampista la Juventus deve cercare di vincere il prima possibile lo scudetto per poi potersi concentrare sulla Champions League e in modo particolare sulla gara contro il Lione.

Ma per Tacchinardi il problema principale è che i giocatori hanno perso la voglia di combattere: "Cala la tensione e prendono gol assurdi".

Infine, Tacchinardi ha fatto un'analisi sul centrocampo bianconero: "Il centrocampo viaggia a ritmi troppo bassi". Per Tacchinardi l'unico giocatore in cui si rivede è Rodrigo Bentancur.

Inoltre, l'ex calciatore juventino ha voluto dare un giudizio anche sulla stagione di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: "Oggi è facile parlare male, ma Ramsey e Rabiot li avrei presi anche io". Infine, per Tacchinardi la Juventus ha cercato di essere più bella dal punto di vista del gioco ma ha perso la voglia di combattere.

La Juventus gode di una giornata di riposo

Alessio Tacchinardi ha insomma consigliato alla Juventus di ritrovare la voglia di combattere. La squadra, intanto, ricomincerà a riflettere sui suoi errori solo a partire da domani 18 luglio. Infatti, oggi 17 luglio, la Juventus sta godendo di una giornata di riposo.

La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per sabato pomeriggio, da lì in avanti la Juventus cercherà di capire quali sono gli errori commessi nelle ultime partite e proverà ad invertire la rotta. In vista del match contro la Lazio, Maurizio Sarri sarà costretto anche a fare dei cambi, visto che non avrà a disposizione lo squalificato Bernardeschi. Probabilmente al posto nel numero 33 juventino giocherà uno fra Cuadrado e Douglas Costa.

Qualora il colombiano dovessero essere dirottato in avanti, in difesa toccherebbe ancora a Danilo e Alex Sandro.