La 34ª giornata di Serie A si presenta come fondamentale sia per la corsa Scudetto che per la salvezza. A chiudere il calendario di giornata i big match Roma-Inter e Juventus-Lazio, scontri diretti di cui potrebbe approfittare l’Atalanta impegnata a Verona. Nelle zone basse domenica c’è Genoa-Lecce, da questo scontro diretto dipende il futuro delle due squadre in Serie A.

Infortunati e squalificati della 34ª giornata di Serie A

La prima gara della 34ª giornata di Serie A sarà Verona-Atalanta con Juric che sfida il suo maestro Gasperini senza almeno tre pedine. Non ci saranno infatti gli infortunati Pazzini, Adjapong e Dawidowicz, mentre proverà a recuperare Kumbulla.

Sta molto meglio la Dea con Muriel, che passato lo spavento, tornerà a disposizione così come tutti i suoi compagni di squadra. Problemi di formazione in arrivo in Cagliari-Sassuolo in cui mancheranno sicuramente undici giocatori. La lista parte con i quattro fermati dal giudice sportivo, Ionita, Bourabia, Magnanelli e Berardi, e continua con gli infortunati Pellegrini, Oliva, Nainggolan e Pavoletti da una parte e Romagna, Obiang e Defrel dall'altra, cercheranno di recuperare nei neroverdi Rogerio e Toljan.

Due assenze per parte in Milan-Bologna in cui non giocheranno Musacchio, Castillejo, Bani e Schouten, in dubbio Paquetà. Avvicinamento alla sfida Parma-Sampdoria decisamente differente per i due tecnici.

Ranieri, con i rientri di Tonelli e Vieira è al gran completo, D’Aversa deve invece rinunciare a Grassi e Darmian, squalificati, Scozzarella e Cornelius, ko per problemi fisici, e forse a Bruno Alves e Kucka, le loro condizioni verranno valutate durante gli ultimi allenamenti prima della gara. In Brescia-Spal le rondinelle potrebbero recuperare il portiere Joronen ma non Alfonso, Cistana e Bisoli; per i ferraresi out Valdifiori, Valoti, Zukanovic, Berisha e Fares.

Gli altri assenti della prossima giornata di campionato

La vigilia di Fiorentina-Torino si presenta abbastanza tranquilla per i mister con Benassi e Baselli unici out per infortunio e Dragowski in dubbio. Tanti i problemi di Liverani in vista dello scontro salvezza Genoa-Lecce. I salentini saranno senza Deiola, Calderoni, Meccariello e Rossettini, tutti ai box così come Falco che proverà a esserci; nel Grifone Radovanovic ha già finito il suo campionato, Nicola spera di recuperare Romero in difesa.

Due squalificati per parte in Napoli-Udinese, Di Lorenzo e Okaka, mentre la lista degli infortunati è più lunga con: Younes, Jajalo, Mandragora, Teodorczyk e Prodl assenti.

La coda della prossima giornata di Serie A darà indicazioni sullo Scudetto. Roma-Inter è partita importantissima per i nerazzurri che non avranno a disposizione Sensi, Vecino e forse Lukaku; tra i giallorossi Fazio, Santon e Mirante sono già fuori dai giochi mentre Smalling è in dubbio. Otto sicuri assenti nel big match Juventus-Lazio con Sarri senza Bernardeschi, De Sciglio e Khedira, e Inzaghi sempre più in emergenza viste le indisponibilità tra squalifiche e infortuni di Patric, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Correa e forse Radu.