Nella giornata di ieri, i giocatori della Juventus hanno goduto di un giorno di riposo. Infatti Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche ora di relax ai suoi ragazzi. Così i calciatori ne hanno approfittato per stare insieme alle loro famiglie. In particolare, Cristiano Ronaldo ha deciso di passare una giornata in barca insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez. Invece Federico Bernardeschi ha scelto di andare in spiaggia con la piccola Deva. Entrambi hanno condiviso sui social le immagini della loro giornata di vacanza.

Bernardeschi al mare con la figlia

Federico Bernardeschi nei giorni scorsi ha condiviso un messaggio pieno d'amore per la compagna Veronica Ciardi.

Il numero 33 juventino ha voluto fare gli auguri alla donna della sua vita che lunedì 13 luglio ha compiuto gli anni.

Bernardeschi di solito è una persona schiva, e invece di recente ha voluto condividere sui social anche un aspetto privato della sua vita. Il calciatore della Juventus poco fa su Instagram ha postato delle immagini che lo ritraggono al mare insieme alla sua bimba. L'esterno offensivo è papà da poco più di un anno, e la piccola Deva è il frutto del suo amore con Veronica Ciardi.

Il numero 33 juventino ha aggiunto anche un messaggio per la sua bimba e ha deciso di dedicarle le parole di una canzone di Jovanotti, "A te". Dunque, Bernardeschi ha deciso di trascorrere queste ore con la famiglia in attesa di riprendere gli allenamenti con la Juventus in vista delle prossime partite.

Relax anche per CR7

I giocatori della Juventus hanno staccato un po' la spina visto che Maurizio Sarri ha deciso di concedere loro un giorno di relax. Nella giornata di ieri, i cancelli della Continassa non si sono aperti, e i campioni juventini si sono rilassati in famiglia. Alcuni di loro hanno scelto di ricaricare le energie al mare, e fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che ha trascorso qualche ora in barca insieme alla compagna Georgina Rodriguez.

Il fenomeno di Madeira ha immortalato i momenti più belli della sua breve vacanza in uno scatto che lo ritrae sullo yacht insieme alla fidanzata: "Realizza i tuoi sogni con una compagnia speciale", ha scritto CR7. Anche Georgina Rodriguez ha condiviso alcune immagini delle ore di relax trascorse insieme al fidanzato.

In particolare, la modella ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre porta il pranzo al calciatore bianconero: "Buon appetito amore mio".

Adesso, però, per i campioni della Juventus è tempo di tornare a Torino, poiché questo pomeriggio è in programma l'allenamento in vista del match contro la Lazio.