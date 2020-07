La Juventus rinforzerà con ogni probabilità il reparto avanzato nella prossima sessione di Calciomercato. Ai bianconeri è mancato un numero nove, e non solo nel senso stretto del termine, visto che nessuno quest'anno ha avuto quella maglia sulle spalle. Anche a livello realizzativo è mancato un grande centravanti in grado di garantire venti gol, dato che Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, pur avendo segnato molti gol, hanno ben altre caratteristiche rispetto a quelle di una prima punta. Per questo motivo, in cima alla lista del direttore, Fabio Paratici, ci sarebbe l'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata.

Juventus su Zapata

La Juventus cercherà con ogni probabilità una prima punta nella prossima sessione di calciomercato. Lo dimostrano i rumors sull'interesse per Mauro Icardi, prima che fosse acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, e Arkadiusz Milik, su cui c'è da superare l'ostracismo del Napoli a cedere il proprio attaccante ad una diretta rivale. Il nome che, però, sarebbe finito in cima alla lista di Fabio Paratici sarebbe quello di Duvan Zapata.

Il centravanti colombiano sarebbe stato individuato per sostituire Gonzalo Higuain, che ha deluso le aspettative quest'anno e potrebbe anche tornare in Argentina con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Solo sette le reti realizzate dal Pipita in 29 partite disputate in Serie A.

Ben altro rendimento lo ha avuto il centravanti della Dea, che ha realizzato 17 reti e punta a superare quota 20 anche quest'anno nel massimo campionato, a fronte di 24 presenze. Rendimento, infatti, condizionato anche da un problema fisico che lo ha praticamente tenuto ai box per due mesi, da ottobre a fine dicembre.

Con lui la Juve avrebbe quell'attaccante con caratteristiche simili a Romelu Lukaku, cercato fortemente l'estate scorsa prima del trasferimento all'Inter.

L'offerta all'Atalanta

Riuscire a strappare Duvan Zapata all'Atalanta non sarà semplice. La Dea è da sempre una bottega cara, come dimostra la cessione di Dejan Kulusevski proprio alla Juventus, già definita a gennaio, per 40 milioni di euro.

Il centravanti colombiano, acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2018 per oltre 25 milioni di euro, oggi ha una valutazione più che raddoppiata. Proprio per questo motivo, non sembra sufficiente la proposta che sarebbe stata avanzata dai bianconeri, da 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin. L'estremo difensore può interessare solo in caso di cessione di Gollini e, oltre a lui, sarà necessario l'inserimento di un'altra contropartita tecnica importante, visto che Percassi valuta il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro.