Questo pomeriggio 19 luglio, la Juventus è scesa in campo per allenarsi in vista del match contro la Lazio di domani sera. Per questa gara, Maurizio Sarri avrà un'assenza importante visto che dovrà rinunciare allo squalificato Federico Bernardeschi. Il tecnico toscano per sostituire il suo numero 33 sta pensando a due opzioni: la prima porta a Douglas Costa, mentre la seconda prevederebbe l'avanzamento di Juan Cuadrado. Sarri, in conferenza stampa, ha spiegato che sarà importante che chi giocherà nel tridente offensivo svolga dei compiti precisi per non esporre la difesa a dei rischi. Dunque, il dubbio fra Cuadrado e Douglas Costa verrà risolto solo nelle ore che precederanno il match contro la Lazio.

Tre giocatori della Juventus da valutare

Negli ultimi giorni, Rodrigo Bentancur, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt hanno svolto delle sedute personalizzate. Questi tre calciatori hanno riportato degli acciacchi fisici e solo nel pomeriggio di oggi hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque, Sarri dovrà valutare le loro condizioni fisiche prima di decidere se inserirli nell'undici titolare contro la Lazio. La sensazione, comunque, è che tutti e tre possano essere in campo dal primo minuto contro i biancocelesti. La Juventus, domani sera, non dovrebbe presentare molte novità di formazione e i bianconeri ripartiranno dal 4-3-3. In difesa, contro la Lazio, dovrebbero giocare Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

Sulla corsia di destra, però, potrebbe giocare Cuadrado. Il numero 16 juventino avrà certamente una maglia da titolare, ma resta da capire se agirà in difesa o in avanti. Anche a centrocampo ci sono dei dubbi visto che Bentancur non è al meglio. La sensazione è che l'uruguaiano possa essere regolarmente al suo posto con Miralem Pjanic e Adrien Rabiot.

Se però, Sarri decidesse di preservare Bentancur a quel punto tra i titolari ci sarebbe Blaise Matuidi. Per quanto riguarda l'attacco, dal primo minuto si rivedrà Paulo Dybala che affiancherà ovviamente Cristiano Ronaldo. Insieme a loro toccherà ad uno fra Cuadrado e Douglas Costa, mentre Higuain dovrebbe andare in panchina.

Infatti, è molto difficile che Sarri possa schierare il tridente pesante anche perché il Pipita, così come Dybala e Ronaldo, non garantirebbe la fase difensiva.

Lunedì 20 luglio la Juventus diramerà i convocati

Al termine della seduta di questo pomeriggio, i giocatori della Juventus sono tornati nelle rispettive abitazioni. Infatti, l'appuntamento per i bianconeri è fissato per la mattinata di lunedì 20 luglio. La Juventus si ritroverà al JTC e poi resterà in ritiro al JHotel fino alle 20:15, quando sarà in programma la partenza per lo stadio. Inoltre, solo domani mattina, Sarri diramerà l'elenco dei convocati e si capirà definitivamente come stanno Bentancur, Bonucci e De Ligt.