Dopo Leo Messi, è sceso in campo anche Luis Suarez. Mentre il Barcellona cerca l'offerta giusta per convincere l'Inter a cedere Lautaro Martinez, i senatori della squadra catalana si espongono per lanciare messaggi di stima all'attaccante nerazzurro. E così, dopo l'investitura di Messi, sono arrivate anche le parole di Suarez che si è detto pronto - insieme agli altri compagni - ad aiutare il centravanti sudamericano ad adattarsi al meglio nello spogliatoio blaugrana qualora dovesse lasciare l'Italia per approdare in Spagna.

L'attaccante uruguaiano ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Sport, molto vicino al Barcellona.

Quando gli è stato chiesto un parere sull'eventuale firma di Lautaro Martinez con il club del presidente Bartomeu, il "Pistolero" non si è nascosto. Innanzitutto ha fatto i complimenti al collega, dicendo che non è affatto semplice arrivare dall'Argentina in un campionato difficile come quello italiano e imporsi con prestazioni di alto livello. Per questo motivo, Suarez non ha esitato nel definire Lautaro "un grande giocatore".

Sul probabile trasferimento al Barça, il 33enne uruguaiano ha sottolineato che Martinez è giovane, aggiungendo che non avrebbe nulla da temere. Infatti i giocatori della squadra catalana sono pronti ad accoglierlo al meglio e ad aiutarlo ad adattarsi appieno nel nuovo ambiente.

In questo modo, l'attuale numero 10 interista potrebbe sentirsi subito a suo agio.

L'importanza dell'investitura di Luis Suarez

Il quotidiano Sport, commentando le dichiarazioni di Luis Suarez, ha sottolineato l'importanza dell'apertura dell'attaccante a un ipotetico passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona.

Infatti, si è sempre detto che la società spagnola stia cercando in tutti i modi di acquistare il "Toro" argentino per farne il degno erede proprio del suo attuale numero 9. Le affermazioni del calciatore uruguaiano, però, lasciano intendere che almeno nelle prime stagioni ci sarebbe una convivenza con il collega 22enne e non un passaggio di consegne.

In quest'ottica, Luis Suarez e Lautaro Martinez sarebbero destinati a far parte dell'organico del Barcellona insieme, e gli attestati di stima provenienti dal "Pistolero" dimostrerebbero come questi non abbia alcuna preclusione nei confronti dell'attuale centravanti interista. Anzi, la volontà di aiutarlo a calarsi fin da subito nella nuova realtà potrebbe essere interpretata come un'approvazione da parte del centravanti uruguaiano perché così il Barça potrebbe vantare in rosa un altro giocatore in grado di migliorare ulteriormente la qualità della squadra.

Secondo Spormediaset, le dichiarazioni di Suarez potrebbero anche rientrare nella strategia del Barcellona per arrivare a un'intesa con l'Inter.

L'apertura di uno dei senatori dello spogliatoio blaugrana (dopo quella di Messi) sarebbe un'ulteriore mossa per mettere sotto pressione il club nerazzurro e provare così ad ammorbidirne la posizione anche e soprattutto dopo la scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni di euro per la cessione di Lautaro Martinez.