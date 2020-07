Il gol realizzato al Torino è stato evidentemente un toccasana per Lautaro Martinez che era oramai a secco da diverse partite. Nonostante il ritrovato feeling con il gol, il futuro professionale dell'argentino sembrerebbe però sempre lontano dall'Inter. Dopo le voci lanciate da Don Balon in merito a un possibile approdo al Real Madrid, nelle ultime ore è toccato a un altro giornale sportivo spagnolo, il Mundo Deportivo, parlare di una ripresa delle trattative fra la società di Suning e il Barcellona. Già il presidente dei catalani Bartomeu, in una recente intervista, aveva aperto ad un possibile approdo del classe 1997 alla corte del tecnico Quiqué Setien.

Notizia recente è quella di una possibile intesa trovata fra le due società sulla base di 70 milioni di euro più il cartellino dell'esterno sinistro under 21 spagnolo Junior Firpo. I dubbi iniziali dell'Inter riguardavano la valutazione di mercato che il Barcellona faceva dell'ex Betis Siviglia.

Acquistato la scorsa stagione per circa 30 milioni di euro dalla società andalusa, la crescita dell'esterno è stata evidente in questa stagione; proprio per questo l'Inter avrebbe accettato la proposta avanzata dal Barcellona. In questo modo la società catalana dovrebbe riuscire a coprire totalmente i 111 milioni di euro dal valore della clausola rescissoria di Lautaro Martinez, anche se è attualmente irrilevante in quanto scaduta il 7 luglio.

Inter, ci sarebbe il sì al Barca ai 70 milioni più Firpo per Lautaro

Secondo il Mundo Deportivo, Barcellona e Inter avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento di Lautaro Martinez in Catalogna. All'Inter dovrebbero finire 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo. In questo modo il tecnico Antonio Conte avrebbe l'esterno sinistro ideale per il suo 3-5-2, un classe 1998 molto interessante che potrebbe formare un'ottima coppia di esterni con Hakimi.

In questo modo l'Inter risolverebbe la questione esterni e potrebbe concentrare le sue attenzioni di mercato sul centrocampo e sul settore avanzato. I 70 milioni di euro che arriverebbero dalla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona dovrebbero quindi servire per portare a Milano Sandro Tonali (valutato 50 milioni dal Brescia) e Pierre Emerick Aubameyang.

Inter, possibile conferma per Alexis Sanchez

Il gabonese sarebbe considerato il partner ideale per Romelu Lukaku. Inoltre potrebbe essere riscattato dal Manchester United la punta Alexis Sanchez. Il cileno, in questo finale di stagione, si sta dimostrando molto utile all'Inter e anche contro il Torino è stato uno dei migliori in campo degli uomini di Antonio Conte. L'eventuale arrivo di Junior Firpo dal Barcellona escluderebbe di conseguenza l'approdo di Emerson Palmieri. L'Inter infatti dovrebbe confermare come prime alternative agli esterni titolari sia Antonio Candreva che Ashley Young.