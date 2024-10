La Juventus sta attraversando un momento delicato, con prestazioni al di sotto delle aspettative e una serie di infortuni che complicano ulteriormente la situazione per Thiago Motta. In vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica 27 ottobre, la squadra bianconera potrebbe dover fare a meno di tre giocatori chiave: Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. La Juventus, salvo clamorose sorprese, non li avrà a disposizione per la gara contro l’Inter perciò non sarà il massimo per Thiago Motta arrivare ad una delle partite più importanti della stagione senza alcuni dei suoi uomini migliori.

Anche perché alle loro assenze si aggiunge quella ben più pesante di Bremer che comunque starà fuori fino a fine stagione.

Emergenza per la Juventus

Teun Koopmeiners, uno dei punti fermi del centrocampo juventino, ha subito una frattura semi scomposta della costola. Nonostante gli sforzi per un rapido recupero, l’olandese sta ancora accusando dolore e le probabilità di vederlo in campo contro l’Inter sono minime. L’assenza di Koopmeiners sarebbe un duro colpo per Motta, poiché il centrocampista è fondamentale per dare ritmo e ordine alla manovra della Juventus, che già in sua assenza ha mostrato difficoltà nel creare gioco.

Un’altra tegola per la Juventus è l’infortunio di Nico Gonzalez. L’argentino ha subito una lesione muscolare di basso grado, un infortunio che solitamente richiede tra i 15 e i 20 giorni di recupero.

Tuttavia, il suo rientro sembra essere in ritardo rispetto ai tempi previsti, e la sua presenza contro l’Inter appare improbabile. Gonzalez è stato uno degli elementi più brillanti nelle recenti partite, e la sua assenza priva la Juventus di velocità e imprevedibilità sugli esterni, rendendo l’attacco ancora più sterile.

Infine, l’ultimo infortunio in ordine di tempo riguarda Douglas Luiz, fermatosi durante il riscaldamento nella gara contro lo Stoccarda.

Gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Anche lui, però, sembra destinato a saltare la sfida contro l’Inter, lasciando un vuoto importante nel reparto di centrocampo.

Dubbi di formazione

Con queste assenze la Juventus si trova in piena emergenza, soprattutto a centrocampo, e dovrà fare i conti con un Inter in buona forma.

Thiago Motta per affrontare questa difficile situazione dovrà probabilmente apportare dei cambiamenti tattici. Una delle aree che potrebbe essere rivista è la trequarti, dove la squadra fatica a creare occasioni e a supportare adeguatamente Dusan Vlahovic, spesso isolato in attacco.

Nonostante le difficoltà, una delle poche certezze di Motta è Francisco Conceicao, che sta emergendo come un elemento imprescindibile dell’attacco juventino. Con la sua velocità e tecnica, potrebbe essere uno dei pochi a creare pericoli concreti contro l’Inter. La sfida contro i nerazzurri si prospetta dunque complicata, e la Juventus dovrà superare le proprie difficoltà e le numerose assenze per cercare di ottenere un risultato positivo.