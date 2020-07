Il suono delle sirene inglesi potrebbe tentare Milan Skriniar. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, il Manchester United avrebbe deciso che il difensore slovacco dell'Inter sarebbe l'uomo giusto per puntellare il reparto difensivo nella prossima stagione. L'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe fatto sapere ai suoi dirigenti di essere pronto a tagliare fino a sei giocatori dell'organico attuale per accumulare un tesoretto utile da reinvestire sia sul centrale nerazzurro che su Jadon Sancho, ala destra del Borussia Dortmund.

Il Manchester United in sede di mercato cercherà di rinnovare la rosa per poter tornare a competere per il titolo della Premier League e per riproporsi ad alti livelli in campo internazionale, sperando di riuscire a qualificarsi per la Champions League 2020/2021.

I due giocatori richiesti principalmente da Solskjaer sarebbero proprio Sancho e Skriniar ma, siccome le valutazioni di entrambi sono piuttosto alte, bisognerà necessariamente operare delle cessioni per incassare denaro fresco da destinare all'esterno offensivo inglese e al difensore centrale slovacco.

L'allenatore norvegese avrebbe già presentato alla società la sua lista dei "sacrificabili" che conterrebbe sei calciatori. Tra questi ci sarebbe anche un elemento importante come il trequartista britannico Jesse Lingard. Insieme a lui, nell'elenco figurerebbero pure Chris Smalling (attualmente in prestito alla Roma), il difensore Phil Jones, il difensore Marcos Rojo (che in questa stagione è in prestito all'Estudiantes) e il terzino destro Diogo Dalot.

Il "sesto uomo" è un giocatore che all'Inter conoscono bene: Alexis Sanchez. L'attaccante cileno infatti è ancora in prestito alla squadra allenata da Antonio Conte.

Skriniar potrebbe rientrare nella trattativa per il riscatto di Sanchez

Il futuro di Alexis Sanchez è ancora tutto da decidere. Il 31enne cileno, dopo essersi ripreso dall'infortunio, ha dimostrato di aver recuperato uno stato di forma ottimale alla ripresa della Serie A dopo lo stop varato nei mesi scorsi per l'emergenza coronavirus.

La crescita costante dell'attaccante sudamericano starebbe convincendo l'Inter e Conte a confermarlo anche per la prossima stagione e, di conseguenza, a trattare con il Manchester United per il suo riscatto.

Secondo Il Corriere della Sera, siccome i Red Devils sarebbero particolarmente interessati a Skriniar, proprio quest'ultimo potrebbe rientrare in un eventuale accordo per la permanenza in nerazzurro di Sanchez.

L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di proporre alla società britannica 15 milioni di euro per l'acquisto dell'ex Udinese, e poi ci sarebbe da risolvere il problema del lauto ingaggio che il giocatore ancora percepisce dal club inglese. Siccome la società della famiglia Glazer ha la necessità di sfoltire la rosa, potrebbe anche accettare di vendere Sanchez a una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro che avrebbe già chiesto.

Tuttavia, non si esclude che, durante i colloqui per Alexis Sanchez, proprio il Manchester United per favorire una conclusione positiva dell'operazione, possa proporre all'Inter di inserire nell'accordo anche il cartellino di Milan Skriniar. Il numero 37 nerazzurro non sarebbe considerato un incedibile da Conte che non lo vedrebbe particolarmente adatto alla sua difesa a tre.

Ovviamente, se dovesse arrivare un'apertura dal club milanese, ci sarebbe da trovare un compromesso sul conguaglio economico, considerato che, per età e prestazioni, il valore di mercato di Skriniar è più alto di quello di Sanchez.