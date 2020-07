La permanenza di Antonio Conte all'Inter torna ad essere in bilico dopo le ultime indiscrezioni giunte dalla Spagna. Eduardo Inda, direttore del giornale digitale spagnolo Ok Diario, ha affermato che il club nerazzurro avrebbe avviato dei contatti con Diego Simeone per capire se ci sarebbero i presupposti per un suo trasferimento a Milano già al termine di questa stagione. Dunque, nonostante le recenti rassicurazioni dell'amministratore delegato Beppe Marotta, non sarebbe poi così scontata la conferma del tecnico pugliese sulla panchina della Beneamata.

Antonio Conte, dal canto suo, dopo la vittoria in campionato sul Torino di lunedì 13 luglio, aveva provato a spegnere un po' le voci relative ad una sua presunta volontà di lasciare l'Inter prima della scadenza naturale del contratto.

Ai microfoni di Sky Sport aveva ricordato che è stato ingaggiato dal club milanese per un progetto triennale. Poi però aveva aggiunto: "Io non voglio essere di troppo se non sono soddisfatti".

Ebbene, secondo le informazioni in possesso di Inda, sembra che il Gruppo Suning stia cominciando a nutrire dei dubbi sul lavoro dell'ex tecnico del Chelsea. Intervenuto al programma El Chiringuito de Jugones, il giornalista ha detto che ci sarebbe qualche malumore non solo tra i vertici della società interista, ma anche all'interno dello spogliatoio verso l'allenatore leccese. Questa situazione avrebbe convinto il presidente Zhang ad effettuare dei primi sondaggi con Simeone che, da sempre legato al mondo nerazzurro, in passato non ha nascosto che un giorno gli piacerebbe guidare la squadra di cui ha indossato la maglia dal 1997 al 1999.

Inda: 'Simeone è tentato dall'Inter'

Eduardo Inda ha affermato: "Simeone è tentato dall'Inter", aggiungendo che a sua volta il club nerazzurro vorrebbe strapparlo all'Atletico Madrid. Secondo il giornalista, ci sarebbe dell'insoddisfazione a Viale della Liberazione nei confronti di Conte, infatti il giornalista ha aggiunto che "ha fallito in maniera clamorosa".

Ovviamente non sarebbe affatto facile riuscire a portare il Cholo alla Pinetina, ma il direttore di Ok Diario ha evidenziato un altro dettaglio che potrebbe giocare in favore del sodalizio del Gruppo Suning.

L'Atletico Madrid, in vista della prossima stagione, rischierebbe di dover fare i conti con delle perdite finanziarie pari a circa 100 milioni di euro.

In questa situazione, risulterebbe piuttosto complicato continuare a sobbarcarsi il peso dell'ingaggio di Simeone (pare sia di 16 milioni di euro) che, sommandovi i bonus, arriverebbe a quota 19 milioni. Questa situazione potrebbe favorire le manovre dell'Inter per mettere le mani sul suo ex centrocampista. Tuttavia, sembra che per il momento l'allenatore argentino voglia continuare ad onorare il contratto in essere con i colchoneros in scadenza nel 2022.

A questo punto, però, non si possono escludere a priori eventuali risvolti inattesi che potrebbero aprire la strada all'ennesimo ribaltone sulla panchina interista con un divorzio anticipato da Antonio Conte e il ritorno di Diego Simeone a San Siro questa volta come tecnico dell'Inter.