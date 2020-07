L'Inter sta già programmando la prossima sessione di calciomercato. Lo dimostra l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus, già ufficializzato due settimane fa. Ma non è finita qui, visto che il club nerazzurro si sta adoperando per assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. E una delle richieste principali è quella di rinforzare l'attacco, cercando un giocatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku, che ha giocato quasi tutte le partite in questa stagione. Un nome che sembra interessare sarebbe quello di Andrea Belotti.

Belotti sarebbe stuzzicato

Uno dei nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni è quello di Andrea Belotti. Il centravanti potrebbe lasciare il Torino nella prossima sessione di calciomercato, visto che sarebbe stuzzicato proprio da un trasferimento all'ombra del Duomo. I granata hanno sofferto non poco in questa stagione e rischiano ancora molto. A inizio anno, infatti, ci si aspettava potessero giocarsi un piazzamento europeo e, invece, in questo momento hanno solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'intenzione del "Gallo", però, potrebbe essere quella di confrontarsi con palcoscenici importanti, cosa che in granata in tempi breve non potrà fare.

I nerazzurri lo avrebbero individuato come potenziale rinforzo per arricchire un reparto avanzato che, al momento, potrebbe coinvolgere i soli Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, visto che Sanchez è in prestito dal Manchester United, mentre Sebastiano Esposito dovrebbe essere ceduto in prestito o a titolo definitivo con la recompra per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Belotti, inoltre, potrebbe giocare sia come vice di Lukaku sia al fianco del centravanti belga, essendo in grado di ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta, come dimostrato anche al Toro al fianco di Simone Zaza.

La possibile proposta al Torino

L'Inter e il Torino avrebbero avuto già dei contatti nelle ultime settimane, con i granata che, però, prima di intavolare una vera e propria trattativa, vogliono prima assicurarsi la salvezza.

La valutazione di Andrea Belotti resta molto importante, seppur lontana da quella famosa clausola da 100 milioni di euro stabilita qualche anno fa. Il patron del Toro, Urbano Cairo, non accetterà di discutere per proposte inferiori ai 50 milioni di euro. L'intenzione dei nerazzurri, però, sarebbe quella di mettere sul piatto i cartellini di Roberto Gagliardini e, eventualmente, di Andrea Pinamonti.

In questo modo il Torino si ritroverebbe in rosa il potenziale sostituto del Gallo e quello di Andrea Baselli, infortunatosi gravemente al ginocchio.

Ieri, intanto, al termine delle match tra le due squadre, le telecamere si sono soffermate proprio su Belotti, a dialogo con il team manager dell'Inter, Lele Oriali. I due si conoscono molto bene per aver lavorato insieme in Nazionale e chissà che non ne abbiano approfittato anche per discutere di un possibile trasferimento all'ombra del Duomo.