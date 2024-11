Il Crotone vince ancora e lo fa per 4-0 in casa del Latina a ottiene il settimo risultato utile consecutivo. Per la squadra di Emilio Longo si tratta della seconda vittoria in trasferta dopo quella maturata in casa del Giugliano (1-3). Una gara a senso unico, con gli squali autori di due gol per tempo: al 4' con Oviszach e 10' con Gomez, nella ripresa le reti al 49' di Silva e 54' con Tumminello. Da segnalare un calcio di rigore sbagliato da 60' da Gomez. Con i tre punti ottenuti i rossoblù salgono a quota 22, approdando in zona Playoff. Il Crotone tornerà in campo domenica 24 novembre all'Ezio Scida (ore 12:30) per la sfida contro la Juventus Next Gen.

Crotone, vittoria di forza e qualità

Quella andata in scena allo Stadio "Domenico Francioni" è stata una prova di forza da parte del Crotone. La squadra rossoblù è partita subito forte, chiudendo i giochi a inizio ripresa sul 4-0 finale. Poco da fare per un Latina apparso troppo arrendevole contro una squadra in piena forma come quella di Emilio Longo.

La nota negativa della serata è l'ammonizione del diffidato Andrea Gallo. Il centrocampista salterà la gara casalinga contro la Juventus Next Gen. Oltre a lui, sicuro assente sarà il difensore centrale Davide Di Pasquale, alle prese con un infortunio patito contro il Catania. Inoltre il Crotone sarà ancora privo per qualche mese del centrocampista Vinicius Di Stefano e dovrà valutare in questi giorni l'infortunio subito dall'esterno Andrea Rispoli.

La squadra potrà invece contare sul ritrovato Aristidi Kolaj, subentrato nella ripresa a Latina.

Una squadra in ripresa

Il Crotone a Latina è riuscito a mantenere inviolata la porta, traguardo raggiunto solamente in due gare prima d'ora, contro Team Altamura e Messina. Inoltre la squadra calabrese nelle ultime due giornate ha segnato ben sette reti, che potevano anche essere otto visto il calcio di rigore sbagliato oggi a Latina da Guido Gomez.

Dopo essersi ritrovata in zona Playout alcune settimane fa, la squadra di Emilio Longo ora inizia a guardare in alto, consapevole di poter scalare ulteriormente la graduatoria. Il secondo posto dista adesso solamente tre punti e nella prossima gara della 16^ giornata di Serie C, il Crotone affronterà la penultima in classifica, la Juventus Next Gen, peggior difesa del torneo. I bianconeri hanno tra l'altro cambiato tecnico, esonerando Paolo Montero per affidarsi Massimo Brambilla.