Tempo di programmazione in casa Crotone, con i rossoblu pronti concentrati sulla prossima stagione di Serie A, in particolare sull'allestimento del ritiro estivo che si svolgerà presso lo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa nella Sila crotonese.

La squadra che farà ritorno in città nei prossimi giorni sarà priva del centrocampista Alberto Gerbo, il quale farà ritorno per fine prestito all'Ascoli, club proprietario del suo cartellino. Il giocatore era stato voluto a gennaio dal tecnico Giovanni Stroppa che ne aveva già apprezzato da vicino le doti in passato al Foggia. Il calciatore ha saputo farsi trovare pronto, venendo impiegato in diverse posizioni del centrocampo.

Gerbo pronto a rientrare ad Ascoli

Concluso il campionato, dopo essersi ritagliato un discreto spazio coi calabresi nel girone di ritorno, il centrocampista Alberto Gerbo è pronto fare ritorno ad Ascoli per fine prestito. In ottica futura, non è dato sapere se il Crotone proverà a intavolare una trattativa per un nuovo prestito o per l'acquisto del cartellino del calciatore, che nel frattempo dovrebbe presentarsi nella sede del ritiro bianconero agli ordini del tecnico Davide Dionigi.

Con la maglia del Crotone il numero 16 ha collezionato, nella seconda parte del torneo cadetto, 14 presenze andando a siglare una rete nella trasferta dell'Armando Picchi di Livorno e confezionando anche tre assist.

Si tratta di un calciatore di quasi 31 anni, che sarebbe sicuramente allettato dalla possibilità di giocare in Serie A con la maglia degli squali. Le strade fra le due parti oggi si separano, ma non è da escludere che possano rincontrarsi nelle prossimamente.

Crotone in cerca di rinforzi

Per quanto riguarda il fronte delle entrate il Crotone sarebbe interessato all'attaccante Giacomo Raspadori di proprietà del Sassuolo.

La punta, cresciuta nel settore Primavera del club neroverde, è stata impiegata in questa stagione in Serie A dal tecnico Roberto De Zerbi collezionando 11 presenze e trovando due reti.

Si tratta di un elemento giovane (classe 2000), per il quale il club di Reggio Emilia potrebbe propendere per la cessione con la formula del prestito, al fine di favorirne la maturazione e valutarne i progressi.

Il Crotone sarebbe attento all'evolversi della situazione, guardando a lui come possibile scommessa per il prossimo campionato. La punta andrebbe a rimpiazzare nella rosa crotonese il partente Maxi Lopez, passato nei giorni scorsi alla Sambenedettese in Serie C. Sul talento neroverde, al quale potrebbe essere proposto un rinnovo di contratto dagli emiliani, ci sarebbero anche altre formazioni, come Hellas Verona, Reggina, Spezia, Vicenza, ma anche Bologna e Udinese.