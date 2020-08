Nuova giornata di indiscrezioni di mercato in casa Crotone. La squadra rossoblu è pronta ad affrontare la propria terza stagione in Serie A e darà il via nel fine settimana al ritiro estivo che vedrà gli "squali" preparare la nuova stagione sul terreno di gioco dello Stadio Ampollino di Villaggio Baffa nella Sila crotonese.

Intanto, secondo le ultime voci di mercato i rossoblu avrebbero soffermato le proprie attenzioni sull'attaccante Diego Farias, giocatore del Cagliari, ma che nell'ultima stagione ha giocato con il Lecce.

Crotone, Farias nuovo nome per l'attacco

Ci sarebbe anche il brasiliano Diego Farias, classe '90, fra gli attaccanti a cui penserebbe il Crotone per rinforzare il reparto offensivo.

Per lui nell'ultimo campionato di massima serie, con la maglia del Lecce, sono giunte 18 presenze arricchite da due reti. In passato il giocatore era stato accostato al Crotone, in particolare quando giocava nel Padova ma tale "rumors" non si era trasformato in una vera e propria trattativa tra le parti. A distanza di diverse stagioni Diego Farias potrebbe arrivare in Calabria a rinforzare il reparto avanzato della squadra allenata da Giovanni Stroppa.

Anche Parma, Verona e Monza interessate a Farias

Non solo il Crotone, ad interessarsi all'attaccante sarebbero state anche altre formazioni come Parma, Hellas Verona e sopratutto il Monza.

Se il Crotone garantirebbe la vetrina della Serie A, unita a uno spazio adeguato in squadra, Parma e Verona rappresenterebbero piazze con maggiore storia calcistica e prestigio, ma forse con meno possibilità di essere con continuità fra i titolari.

Diversa la situazione della squadra della famiglia Berlusconi: il Monza, neopromosso in cadetteria, può contare su grandi capitali e potrebbe concedere alla punta un contratto importante nonostante militi nel torneo di Serie B, dove giocherebbe da protagonista. Nei giorni scorsi Diego Farias avrebbe inoltre rifiutato offerte pervenute dagli Emirati Arabi, attendendo di fatto una proposta concreta da un club italiano.

Una squadra per ricominciare

Il futuro di Diego Farias pare quindi non essere al Cagliari. La società sarda avrebbe escluso momentaneamente il calciatore dall'elenco dei convocati per il ritiro di Aritzo, ritenendo - di fatto - il calciatore non indispensabile per la squadra che in questa stagione sarà allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco.

Conclusa la sua esperienza in prestito a Lecce, il calciatore proverà a trovare una collocazione per rilanciare la sua carriera ai massimi livelli.

Secondo alcuni rumors ci sarebbe per lui già un accordo di massima con il Monza, ma Diego Farias starebbe prendendo tempo, confidando in un'offerta concreta da club di Serie A.