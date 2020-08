Si continua a parlare incessantemente del Calciomercato della Juventus dopo l'arrivo del nuovo tecnico Andrea Pirlo. In particolare, uno dei nodi del futuro della Juventus è la posizione di Cristiano Ronaldo, sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati in questo momento. Il campione portoghese è molto deluso dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, potrebbe decidere di lasciare il club bianconero nella prossima sessione di calciomercato (che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre).

Per il Sun, la Juventus non lo considererebbe tra gli incedibili e Andrea Agnelli potrebbe accontentarsi di un'offerta di sessanta milioni di euro per cedere uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Su Cristiano Ronaldo ci sarebbero alcuni top club europei, in primi il Paris Saint Germain. Il presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi lo stima da tempo e vorrebbe regalare un altro super colpo alla tifoseria parigina. Sul portoghese, comunque, ci sarebbero anche il Manchester City di Pep Guardiola ed il Manchester United, la squadra dove esplose, sotto la guida del grande tecnico Sir Alex Ferguson.

Mercato Juventus, possibile la cessione di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime ore, inoltre, ci sarebbe un'altra pretendente per la superstar portoghese.

Si tratterebbe del Newcastle, club che ha appena cambiato proprietà e che vorrebbe tornare ad alto livello in campo internazionale. La nuova proprietà della società britannica ha sede a Parigi e sta lavorando per fare del Newcastle un vero e proprio top club capace di lottare per obiettivi prestigiosi in Europa.

Il primo nome nella lista della nuova proprietà sarebbe proprio quello del portoghese della Juventus; il Newcastle sarebbe intenzionato a sostenere il super ingaggio di Cristiano Ronaldo per farne il proprio nuovo uomo immagine. Il futuro del campione portoghese, dunque, sarebbe in forte bilico, anche se occorre ricordare che Cristiano Ronaldo ha firmato con la Juventus un contratto fino al 2022 che intende onorare.

Bisognerà aspettare di capire se il nuovo tecnico Andrea Pirlo vorrà far diventare Ronaldo il perno della nuova Juventus. Si attendono dunque ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando con grande attenzione in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Duvan Zapata, forte attaccante colombiano che milita nelle fila dell'Atalanta. Il club bergamasco non ha intenzione di fare sconti per lui; il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai sessanta milioni.