Concluso il campionato cadetto con la promozione in Serie A, il Crotone sta già lavorando sul mercato per garantire al tecnico Giovanni Stroppa di avere, prima del ritiro estivo, una rosa "quasi" al completo. La nuova stagione vedrà gli squali lottare per la conquista della salvezza alla loro terza partecipazione al massimo campionato.

Negli ultimi giorni la società calabrese, nell'ottica dell'avvio della preparazione estiva, ha ufficializzato la sede del ritiro estivo, che si svolgerà nuovamente nella Sila crotonese a partire dalla giornata del 20 agosto.

A tenere banco in casa rossoblu sono però le voci legate al mercato estivo e in particolare ai giocatori che potrebbero aggregarsi a breve alla compagine calabrese.

Un baby talento dal PSG

Nonostante non si possa mettere in discussione il posto da titolare del capitano della squadra calabrese Alex Cordaz (classe 1983) in queste ultime ore un giovane talento del Paris Saint-German è stato accostato a diversi club italiani. Oltre al Genoa, sembra che si sia fatto avanti anche il Crotone, alla ricerca di un portiere che possa essere utile nell'arco della prossima stagione nel massimo campionato: il giocatore in questione è Marcin Bulka. Classe 2000, il giovane portiere polacco è ancora impegnato con la squadra francese nella disputa della Champions League in questi giorni a Lisbona, in Portogallo. Alto quasi due metri, è attualmente nel giro della nazionale polacca under 21 e, prima di approdare al Paris Saint-German, ha vestito la maglia del Chelsea under 18 nel 2016 e under 23 nel 2017.

L'attuale valore del suo cartellino di aggirerebbe attorno al 900 mila euro, ma bisognerà aspettare la fine della massima competizione europea per capire le intenzioni della squadra campione di Francia.

Si riparte il 20 agosto

Decisa la data del ritiro, fissata per il 20 agosto, il Patron Gianni Vrenna si prepara a partire con il Mister e la squadra per Trepidò, piccola località della Sila Crotonese.

Tutto lo staff si ritroverà al centro sportivo "Antico Borgo" fra giovedì 20 e venerdì 21, per poi partire alla volta dell'Hotel "Il Brigante", dove la squadra alloggerà per tutta la durata del ritiro. Il terreno di gioco su cui si alleneranno gli squali sarà lo stadio "Ampollino" di villaggio Baffa, a poche centinaia di metri dall'hotel.

A causa dell'emergenza Covid-19 e in osservanza delle disposizioni, non sarà consentito l'avvicinamento alla squadra e a tutto lo staff tecnico, e tutti gli allenamenti saranno svolti a porte chiuse. I tifosi del Crotone, in questo caso, dovranno pazientare e aspettare il ritorno della squadra in città.

Crotone, nessuna novità sulla campagna abbonamenti

Nessuna novità è stata al momento registrata sul fronte della campagna abbonamenti, dove tutto rimane in stand-by in attesa di nuove disposizioni da parte del governo. Tale incertezza vale quindi per tutte le tifoserie d'Italia.

Risulta ancora difficile prevedere se e quando i tifosi potranno ritornare sugli spalti dell'Ezio Scida, così come si attendono novità su un eventuale ritorno a capienza ridotta.