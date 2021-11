Con il campionato di Serie B fermo per la pausa, la terza stagionale dedicata ai match delle Nazionali, il Crotone ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di mercoledì.

La squadra calabrese, attualmente in zona play-out, starebbe valutando alcune operazioni in vista di gennaio. A interessare potrebbero essere il centrocampista, Raffaele Maiello e un attaccante, con Martin Satriano e Ilija Nestorovski che sarebbero i due profili graditi.

Crotone, serve esperienza a centrocampo

Per dare sostanza in mezzo al campo e avere più esperienza la dirigenza calabrese sarebbe valutando un ritorno, quello di Raffaele Maiello, calciatore attualmente in forza al Frosinone.

Per lui si tratterebbe della terza avventura con il Crotone, avendo militato già per tre stagioni in rossoblù, la prima volta per due annate tra il 2011 e il 2013 e successivamente, dopo l'anno alla Ternana, per un'altra stagione nel 2014-2015.

Finora, nella stagione attuale, per il calciatore napoletano sono giunte solamente tre presenze con una rete all'attivo. Un cambio di casacca, nella sessione di mercato di gennaio, potrebbe essere più che una semplice ipotesi.

Rinforzi per l'attacco dei Crotone

In attacco gli squali devono attualmente confrontarsi con la "coperta corta" con il conseguente impiego costante di Mirko Maric e Samuele Mulattieri. La squalifica di tre giornate inflitta a Augustus Kargbo dopo la gara di Alessandria ha inoltre ridotto ulteriormente le scelte, anche alla luce dell'addio non preventivato di Emmanuel Rivière con la rescissione del contratto.

Tra i profili che secondi le ultime indiscrezioni potrebbero fare al caso degli squali per gennaio potrebbero esservi Martin Satriano dell'Inter e Ilija Nestorovski dell'Udinese. Entrambi gli attaccanti cercherebbero maggiore spazio e per trovarlo potrebbero anche accettare di scendere di categoria.

Il Crotone al fianco della solidarietà

Nella mattinata dell'11 novembre la dirigenza rossoblù con a capo il presidente Gianni Vrenna hanno approfittato della pausa di campionato per dedicarsi anche a progetti per il sociale, con l'inaugurazione del Piazzale di San Domenico a Crotone, che è stato riqualificato nell’ambito del progetto “È… solidarietà” grazie anche all’incasso di una gara disputata allo stadio Ezio Scida prima dell’avvento della pandemia da Covid-19.

Anche il calciatore Vasile Mogos, che si sta riprendendo dal recente infortunio, ha preso parte all’evento, consegnando palloni e gagliardetti ai bambini presenti, emozionati per l’incontro. Un modo per strappare un sorriso ai tifosi in un momento difficile della stagione.