“Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”, lo affermava Antonello Venditti in una canzone e questo alcune volte succede anche nel mondo del calcio. Nelle scorse ore è infatti stato accostato alla Juventus il nome dell'ex Alvaro Morata, già bianconero dal 2014 al 2016 e attualmente all'Atletico Madrid.

Nuovo obiettivo per l’attacco dei bianconeri

Secondo Tuttosport, la nuova Juventus di Andrea Pirlo potrebbe puntare sul ritorno dell'ex Alvaro Morata, un giocatore che nel 2016, dopo due anni in bianconero, venne “recomprato” dai Galacticos tra molti rimpianti e che in seguito è stato spesso nuovamente accostato alla Juve.

L’attaccante spagnolo sarebbe nella lista dei possibili acquisti per l’attacco per la prossima stagione. Peraltro Andrea Pirlo ha condiviso con lui un anno come compagno di squadra, l’indimenticabile percorso verso la finale di Champions League di Berlino nel 2015, successivamente persa contro il Barca.

Oggi Morata è il numero 9 dell’Atlético Madrid ed è ancora in lotta per la conquista della Champions League, in attesa della sfida dei quarti di finale contro il Lipsia. Il 27enne, ex Real Madrid, Juventus e Chelsea, in questa stagione ha collezionato 43 presenze e realizzato 16 goal tra campionato, Champions e Supercoppa. La valutazione del giocatore è molto alta, 60 milioni di euro, e difficilmente potrà abbassarsi, poiché i Colchoneros non hanno intenzione di generare una minusvalenza, dato l’ingente esborso erogato per strapparlo al Chelsea a gennaio 2019.

Morata presenta caratteristiche che farebbero gola ai bianconeri per la nuova era Pirlo. Tuttavia, si cerca un tipo di punta che quest’anno è mancata al centro dell’attacco, a causa degli acciacchi di Gonzalo Higuain e alla cessione di Mario Mandzukic. Andrea Pirlo è pronto ad accogliere un attaccante dedito alla profondità e capace di giocare in area.

Per abbassare il prezzo del cartellino, nella trattativa potrebbe rientrare l’inserimento di Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero, valutato circa 40 milioni considerato non centrale nei progetti della Juventus, nonostante abbia giocato in modo più continuativo nella fase post lockdown. Il suo profilo potrebbe interessare l’allenatore dell’Atletico Madrid, il “Cholo” Simeone.

Altri obiettivi di mercato per l’attacco

Uno degli obiettivi di Paratici per questa finestra di mercato è insomma quello di regalare al nuovo allenatore una punta che sappia affiancare il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo. Gli altri nomi da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera sono Arkadiusz Milik del Napoli, Raul Jimenez del Wolverhampton e Duvan Zapata dell’Atalanta.

La Juventus è insomma pronta a immettersi prepotentemente nella finestra di mercato che si aprirà il giorno 1° settembre e vedrà la sua conclusione il 5 ottobre.