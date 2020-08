La vacanze sono iniziate ufficialmente in casa Crotone dopo la conclusione della stagione che ha visto i rossoblu conquistare il secondo posto in Serie B e la contestuale promozione Serie A. Queste sono giornate di riposo, ma anche di riflessione per la società calabrese, che guarda con fiducia al mercato estivo. Con la partecipazione alla Serie A, gli "squali" dovranno allestire una rosa competitiva in grado di lottare per la salvezza.

Tra i nomi accostati ai calabresi dai "rumors" di mercato in queste ultime ore ci sarebbe l'attaccante francese Emmanuel Rivière, in forza al Cosenza. In uscita è invece lo svincolato Maxi Lopez.

Crotone, Rivière profilo interessante

L'ultimo nome accostato al Crotone in vista della prossima stagione è quello di Emmanuel Rivière, attaccante francese classe 1990, arrivato da svincolato nello scorso settembre al Cosenza e rivelatosi tra i principali protagonisti della "miracolosa" salvezza dei lupi silani nell'ultima giornata del campionato.

Per lui in questa stagione sono state 31 le presenze, arricchite da 13 reti, spesso pesanti ai fini della conquista della permanenza in cadetteria del Cosenza. Si tratta di un calciatore non più giovanissimo, ma che ha saputo approfittare della chance concessagli per rilanciare la sua carriera.

Il Crotone avrebbe così segnato anche il suo nome sulla sua lista dei possibili rinforzi, anche se non esisterebbe ancora una vera e propria trattativa tra le parti.

Maxi Lopez con le valige in mano

Per un attaccante che potrebbe arrivare un altro potrebbe invece presto trovare una nuova collocazione. Si tratta della punta argentina Maxi Lopez, arrivata la scorsa estate a Crotone, ma ben presto finito ai margini della squadra, complice anche un grave infortunio. Poche apparizioni per lui in questo campionato con una sola rete, realizzata su calcio di rigore.

Un calciatore esperto, ma che ha fatto difficoltà ad inserirsi all'interno della squadra di Giovanni Stroppa. Per l'attaccante il contratto è giunto a conclusione con la fine del campionato e sulle sue tracce ci sarebbe la Sambenedettese, squadra militante nel torneo di Serie C.

Crotone, acquisti mirati all'obiettivo salvezza

Il mercato estivo del Crotone sarà mirato all'obiettivo salvezza, tenendo conto delle risorse economiche della società. Pare difficile effettuare grandi acquisti, più facile puntare su prestiti o sull'ingaggio di giovani promettenti. Smentita nei giorni scorsi dal diesse Beppe Ursino la voce legata a un possibile ritorno in Calabria di Alessandro Florenzi.

Non è da escludere invece l'arrivo di qualche profilo ancora sconosciuto al grande calcio da altri campionati, come era capitato nel recente passato con gli arrivi di Vladimir Golemic, Marcus Rohden e Nwankwo Simy.