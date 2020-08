Giornate di mercato estivo in casa Crotone, dove in particolare si lavora a riscatti e riconferme. Le attenzioni risultano rivolte alla programmazione del ritiro estivo, ma anche al mercato, con un occhio di riguardo all'estero.

Come nel recente passato gli squali potrebbero mettere a segno qualche acquisto a sorpresa in ambito internazionale e nelle ultime ore il nome nuovo che sta circolando è quello di Göktug Kaan Ünüvar, esterno d'attacco turco in forza alla squadra Under 19 dell’Eskisehirspor. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche la Lazio.

Crotone alla scoperta di talenti

Nonostante la sua giovane età Göktug Kaan Ünüvar, calciatore turco classe 2002, ha saputo impressionare gli addetti ai lavori.

Capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, il giovane nativo di Adana, tesserato con l'Eskisehirspor, è stato posto sotto osservazione sia dagli osservatori calabresi che dalla Lazio del presidente Claudio Lotito. In Turchia ad interessarsi a lui è stato anche uno dei club più importanti, il Galatasaray, da sempre attento alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Come accaduto lo scorso anno con Augustus Kargbo, protagonista degli ultimi play-off di Serie C, il Crotone potrebbe operare un acquisto in prospettiva, optando per un prestito a un altro club italiano di una categoria inferiore per valutarne da vicino la crescita.

Benali, interesse del Ludogorets

Sul fronte delle conferme il Crotone starebbe ancora lavorando al rinnovo di contratto del centrocampista libico Ahmad Benali, in scadenza di contratto dopo tre stagioni da protagonista.

Autore di sette reti in questa stagione e di svariati assist, nonostante un grave infortunio, il numero 10 rossoblu ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra crotonese. Sul calciatore rimane forte l'interesse del Parma, ma nelle ultime ore è stato accostato a lui anche il nome del Ludogorets, club bulgaro.

Alla finestra ci sarebbe anche il Genoa che ha ufficializzato da poco l'arrivo in Liguria come direttore sportivo di Daniele Faggiano.

Con la conquista della promozione in Serie A con i rossoblu per Ahmad Benali dovrebbero essere cresciute le possibilità di un suo rinnovo di contratto con il Crotone, anche se al momento non è ancora stato trovato l'accordo definitivo e quindi ciò lascia accese le speranze delle altre squadre interessate.