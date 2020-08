L'affare di Calciomercato più clamoroso degli ultimi anni starebbe proseguendo sull'asse Rosario-Barcellona-Manchester. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il caso di Lionel Messi con il Barcellona si starebbe surriscaldando e, nei prossimi giorni, sarebbe programmato un incontro tra il padre-agente del calciatore, Jorge Messi, e la dirigenza blaugrana per discutere sulle modalità di addio della Pulce.

In settimana sarebbe previsto l'incontro tra le due parti

Secondo il quotidiano "El Mundo Deportivo" il padre del calciatore argentino, che in questo momento si troverebbe in Argentina, avrebbe in programma un viaggio in Spagna nei prossimi giorni e mercoledì 2 settembre potrebbe essere il giorno prestabilito dell'incontro con il presidente del club spagnolo, Bartomeu.

L'obiettivo dell'entourage di Messi è quello di giungere a una soluzione pacifica, che risolvi la situazione nel breve termine e che porti alla separazione tra Messi e la squadra senza dover arrivare ad uno scontro logorante in tribunale. Al momento le due parti hanno idee differenti sulle modalità di trasferimento del calciatore argentino, infatti la dirigenza blaugrana pretende che si rispetti il pagamento della clausola rescissoria di 700 milioni di euro per troncare i rapporti tra le due fazioni. Mentre, l'entourage di Messi sostiene di potersi avvalere di una clausola, stipulata nel suo contratto, che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero. La federazione calcistica spagnola della Liga si schiera dalla parte del club catalano e in un comunicato stampa, rilasciato ieri, ha affermato che la clausola di 700 milioni, rivendicata dal Barcellona, sarebbe attualmente ancora valida.

Il City prepara l'assalto al giocatore argentino

Nel frattempo il Manchester City resta alla finestra, infatti il club di Pep Guardiola attende che Lionel Messi si liberi a parametro zero e parallelamente starebbe lavorando ai preparativi per l'accoglienza in grande stile che si svolgerebbe in Inghilterra.

Stando a quanto riportato dal giornalista Marcelo Bechler, il club inglese avrebbe già preso contatto con una casa di produzione per raccogliere immagini e videoclip e preparare un video di benvenuto per il top player argentino. I Citizens, nel frattempo, preparano l'offerta monstre per il fuoriclasse del Barçellona.

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Sport, gli inglesi starebbero preparando un ingente investimento. Il contratto proposto alla Pulce sarebbe un quinquennale, di cui i primi 3 anni al City, poi gli ultimi 2 in MLS, a 50 milioni di euro netti a stagione. In aggiunta di sarebbe un bonus di 250 milioni di euro riconosciuto al calciatore per essersi liberato a zero.