La Juventus continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Dopo aver definito l’arrivo in attacco di Lois Openda ed Edon Zhegrova, i dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino Jonathan Clauss, terzino destro in forza al Nizza.

I contatti tra i due club sono già avviati e la trattativa potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. L’operazione avrebbe un costo variabile dai 7 ai 10 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile anche grazie alle uscite di Savona e Nico Gonzalez consumatesi nell'ultima settimana di mercato.

Clauss e Tudor: un rapporto già collaudato

Un aspetto che gioca a favore della trattativa è il rapporto già consolidato tra Tudor e Clauss.

I due hanno lavorato insieme al Marsiglia nella stagione 2022-2023, con risultati eccellenti: sotto la guida del tecnico croato, il laterale francese ha espresso il meglio del proprio repertorio, risultando determinante con assist, corsa e disciplina tattica.

Proprio per questo il tecnico bianconero avrebbe chiesto con insistenza il suo arrivo, convinto che possa inserirsi subito negli schemi senza bisogno di un lungo periodo di adattamento.

In carriera il francese ha giocato 85 partite col Marsiglia segnando 7 gol e fornendo 24 assist. Col Nizza invece sono arrivati 42 incontri totali, con 3 reti e 11 assist messi a referto.

Zhegrova e Openda, Comolli batte due colpi sul gong: sfumato l'arrivo di Kolo Muani

La giornata di ieri è stata particolarmente produttiva per il mercato bianconero.

In serata, mentre era in corso il match contro il Genoa poi vinto grazie ad una rete di Dusan Vlahovic, il dg Comolli ha chiuso per l'arrivo di Edon Zhegrova dal Lille, con un accordo intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Decisiva al riguardo l'uscita di Nico Gonzalez, trasferitosi all'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto.

Zhegrova è attesto oggi a Torino, firmerà un contratto fino al 2030 con uno stipendio netto di circa 2,5 milioni a stagione.

Nella tarda serata è invece definitivamente naufragata la trattativa per il ritorno di Kolo Muani (i francesi sarebbero stati irritati dai continui cambi di struttura dell'accordo e avrebbero ad un certo punto interrotto ogni dialogo), lo staff di Comolli ha così virato sul piano B, prelevando Lois Openda: il belga è atteso oggi a Torino e arriverà dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto totale da 40 milioni di euro.