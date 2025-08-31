La Juventus si prepara a chiudere il calciomercato estivo con una mossa a sorpresa.

A poche ore dalla chiusura delle trattative, il nome di Edon Zhegrova è infatti prepotentemente tornato nel radar bianconero. Stavolta, però, il suo arrivo non sarebbe più vincolato alla cessione di Nico Gonzalez: la Vecchia Signora starebbe dunque valutando l’acquisto dell’esterno del Lille in modo indipendente, segno di un possibile cambio di rotta.

Zhegrova, ala offensiva classe 1999 con contratto in scadenza a giugno 2026, rappresenta un profilo tecnico e tattico molto interessante.

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro più bonus per portarlo sotto la Mole.

Le sue qualità offensive e la duttilità lo rendono ideale per diversi moduli, dalla trequarti alla fascia pura. La dirigenza bianconera sembra intenzionata a spingere fino in fondo per regalare a Igor Tudor un elemento dotato di imprevedibilità e grande qualità. Sullo sfondo la presa di posizione del Lille, disposto a cedere il calciatore solo a squadre straniere.

Possibile cambio di rotta: Zhegrova svincolato da Nico Gonzalez

Fino a ieri, l’operazione Zhegrova sembrava legata alla partenza di Nico González verso l'Atletico Madrid. Oggi, invece, la Juventus avrebbe cambiato rotta: l’esterno naturalizzato albanese sarebbe così considerato una priorità a prescindere dal destino dell’argentino.

Questo atteggiamento, più deciso e spregiudicato, rifletterebbe la volontà della società di rafforzare l’attacco prima del gong finale del mercato.

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus sta accelerando su più fronti: Zhegrova è adesso diventato un obiettivo più concreto, affiancato da un’altra grande priorità: l'acquisto di Randal Kolo Muani.

Per Kolo Muani ore decisive

Anche il nome di Kolo Muani resta molto caldo.

L’attaccante francese, in uscita dal Paris Saint-Germain, è considerato dalla Juventus il profilo ideale per dare profondità e peso al reparto offensivo. Ex Eintracht Francoforte, Kolo Muani unisce forza fisica, velocità e capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco.

La sua candidatura nasce dalla necessità di offrire a Tudor un riferimento centrale di alto livello, capace di garantire gol, sacrificio tattico e versatilità.

L'ultima offerta formulata dalla Juventus è di 12-15 milioni di euro per il prestito e 40-45 per l'obbligo di riscatto. Il dg Comolli non eseguirà ulteriori rilanci, in caso no del PSG la trattativa naufragherà.