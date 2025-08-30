"Loïs Openda rimane un nome da monitorare fino alla deadline del mercato. La Juventus è in contatto diretto con l’RB Lipsia. Anche i club della Premier League sono interessati a lui, tra cui Sunderland e Aston Villa. Il Lipsia chiede più di 40 milioni di euro": è quanto recita un messaggio postato su X nelle ultime ore da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania.

La Juventus starebbe dunque guardando al belga del Lipsia date le difficoltà nel chiudere l'affare Kolo Muani, che rimane comunque la prima scelta.

Impostare una trattativa ex novo, come sarebbe quella per Openda, o comunque riprenderla in mano, così vicini al gong del mercato appare tuttavia molto complesso.

Il profilo tecnico di Openda

Classe 2000, Openda incarna il prototipo dell’attaccante moderno: rapido, aggressivo negli inserimenti, capace sia di giocare da punta centrale che di partire largo sul fronte offensivo.

La Juventus lo considera un profilo perfettamente adattabile al calcio verticale e dinamico di Igor Tudor e le ritiene per questo una buona alternativa qualora l'affare Kolo Muani dovesse saltare.

Ottimi i numeri sotto porta del belga, che in 92 gare col Lipsia ha segnato 41 gol e servito 18 assist.

Il Lipsia vuole oltre 40 milioni di euro

Il nodo sta tutto nella componente economica.

Il Lipsia chiede oltre 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri, che vorrebbero invece proporre un prestito più diritto o obbligo di riscatto.

Più o meno la stessa strategia che Comolli e soci stanno adottando, a dirla tutta senza troppi risultati, nell'affare Kolo Muani.

L'ultima idea dei dirigenti bianconeri per riportare il francese a Torino sarebbe quella di alzare la cifra del prestito portandola a 15 milioni, e di inserire un diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Proprio quelle di cui Juventus e PSG stanno ancora discutendo.

La Juventus lavora anche sulle uscite, dopo Savona quasi fatta anche per l'addio di Jonas Rouhi

La Juventus si muove anche sul fronte delle uscite: dopo aver trovato l'accordo per la cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest per una cifra vicina ai 15 milioni di euro (l'ex Next Gen ha firmato un quinquennale), i bianconeri sono adesso vicini a cedere Jonas Rouhi al Rio Ave per circa 2 milioni di euro.

Dovrebbe invece restare a Torino Nico Gonzalez: l'Atletico Madrid continua a proporre un prestito mentre i bianconeri insistono per una cessione a titolo definitivo.