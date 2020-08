L'Inter a breve potrebbe ufficializzare l'acquisto di Aleksander Kolarov. Il terzino della Roma sarebbe pronto a una nuova avventura professionale in una società con evidenti ambizioni di vittoria del campionato. Oltre al giocatore serbo potrebbe arrivare in nerazzurro anche Arturo Vidal, che sembra vicinissimo a lasciare il Barcellona.

La politica adottata fin qui adottata dall'Inter sembra essere diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando sono arrivati profili giovani o comunque giocatori nel pieno della loro carriera. Il problema di fondo dell'Inter, almeno fino a questo momento, è la difficoltà di cedere alcuni calciatori.

La società nerazzurra punterebbe infatti a piazzare sul mercato Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, ma fino ad adesso non sarebbero pervenute offerte adeguate per il valore dei giocatori. Una situazione che avrebbe portato il Milan a scavalcare l'Inter nella corsa al bresciano Sandro Tonali. Secondo Calciomercato.it infatti il mediano del Brescia sarebbe - almeno in questo momento - più vicino al Milan rispetto all'Inter.

Inter, il Milan sarebbe passato in vantaggio nella corsa a Tonali

Secondo Calciomercato.it, il Milan avrebbe fatto dei passi in avanti per arrivare a Sandro Tonali. Il mediano del Brescia, da sempre tifoso milanista, gradirebbe la destinazione rossonera non solo per la simpatia calcistica ma anche per il progetto che la dirigenza del Milan gli avrebbe presentato.

Sin dalla scorsa stagione la società di Elliott ha avviato un progetto di giovani di qualità da affiancare a campioni.

Per questo il Milan starebbe velocizzando anche per il rinnovo di contratto fino a giugno 2021 di Zlatan Ibrahimovic.

L'Inter però non sembrerebbe del tutto fuori dalla contesa e potrebbe rilanciare per Tonali.

Attualmente il presidente del Brescia Cellino vorrebbe almeno 35-40 milioni di euro, ma avrebbe aperto all'idea di un prestito con obbligo di riscatto.

Il mercato dell'Inter

L'Inter però osserva anche altri centrocampisti oltre a Vidal e Tonali. Piace in particolar modo il mediano del Tottenham Tanguy Ndombele, valutato intorno ai 60 milioni di euro.

In questi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato che porterebbe il francese a Milano e Milan Skriniar a Londra.

Un'altra esigenza della società nerazzurra è quella di rinforzare la fascia sinistra. Il probabile arrivo di Kolarov potrebbe non bastare per rinforzare l'esterno mancino. Per questo si starebbe lavorando all'acquisto di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea non sarebbe considerato titolare da Lampard e potrebbe lasciare Londra per una somma vicina ai 30 milioni di euro.