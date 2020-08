Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Gli obiettivi primari sono un centrocampista di qualità, magari giovane, e un numero 9 che garantisca tanti gol. Aouar e Luis Suarez sono due profili che interessano e non poco dalle parti di Torino, ma entrambi sembrerebbero obiettivi abbastanza difficili. Ovviamente la lista della spesa di Paratici non si riduce a questi due nomi. Per il centrocampo continua la trattativa con il Sassuolo per Locatelli, e all'orizzonte spuntano mediani più di quantità come Thomas dell’Atletico Madrid e Allan del Napoli.

Per il nuovo numero 9 i profili vagliati sono ancora di più.

Fermo restando che prima bisognerà risolvere la questione Higuain, si sta ancora trattando su come impostare l’addio, al momento il favorito è Dzeko. La Roma ha fatto dei passi avanti per Milik e questo sarebbe il segnale della possibile cessione del serbo. Pirlo stravede per il giallorosso e l’affare potrebbe concludersi positivamente. Altre porte rimangono comunque aperte, c’è ad esempio libero Cavani che però chiede 10 milioni di ingaggio, troppi. Inoltre si ragiona anche su un bomber di scorta più giovane, il ritorno di Moise Kean è un’alternativa, mentre il sogno si chiama Malen del PSV.

Calciomercato Juventus: idea Suarez per l’attacco

Tra i tanti nomi fatti per il calciomercato della Juventus nelle ultime ore ha preso quota quello di Luis Suarez.

L’uruguaiano lascerà il Barcellona molto presto, come da precisa richiesta di Ronald Koeman che ha iniziato il suo ciclo sulla panchina blaugrana con l'allontanamento di molti giocatori. L’attaccante uruguaiano sarebbe stato offerto a tante squadre e tra queste ci sarebbe anche la Vecchia Signora. Il profilo tecnico è quello giusto, d'altronde in carriera ha segnato oltre 300 gol, e sono proprio i gol quello che Paratici sta cercando per Pirlo.

Il problema per i bianconeri è l’ingaggio di Suarez, che sarebbe tra i 12 e i 15 milioni di euro a stagione. Troppo per la Juve che in questa stagione vuole iniziare a ridimensiona un monte ingaggi molto elevato. Il decreto crescita non sembra poter essere un aiuto in questo senso, la tassazione per i super stipendi potrebbe scendere grazie a questa norma, ma solo se il calciatore dovesse firmare un contratto di almeno tre anni.

Suarez ha già 33 primavere alle spalle, l’eventuale intesa dovrebbe essere fino ai 36.

Aouar non è così vicino come sembra

E se la trattativa Suarez è complicata, non sembra molto più semplice quella per portare Aouar alla Juventus. Il centrocampista centrale del Lione ha disputato una Champions League da favola ed è sicuramente uno dei prospetti più interessanti d’Europa, anche grazie ai suoi 22 anni. Alcuni rurmos ieri lo avevano avvicinato sensibilmente alla Vecchia Signora, ma in queste ore sono arrivate parecchie smentite. La prima proprio dal giocatore in questione che oggi ha commentato così le voci di un addio al Lione: “Non me ne sono ancora andato e non mi pongo la domande se lascerò o meno la squadra”.

Ancora più forte è stata la smentita del presidente del club francese Jean Michel Aulas: “non c’è stato nessun contatto con la Juve”. In Spagna comunque anche oggi rilanciano la possibilità di un’offerta da 60 milioni bianconera per Aouar in arrivo al Lione. Difficile capire cosa succederà, la sensazione è che alla Juventus il centrocampista francese piaccia molto, anzi forse è il profilo che più interessa, ma i costi dell’operazione sono molto alti. Inoltre ci sarà anche il problema di superare la concorrenza visto che l’Arsenal si è iscritta da poco alla corsa, mentre il Real Madrid è sulle tracce del transalpino ormai da mesi.