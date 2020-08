Arrivano importanti novità sul possibile acquisto della Juventus nel settore avanzato. Sia tuttojuve.com che il giornalista sportivo Luca Momblano parlano di una volontà convinta di Mauro Icardi di trasferirsi alla Juventus in vista del prossimo Calciomercato estivo. Nonostante il Paris Saint Germain abbia esercitato il diritto di riscatto per l'argentino acquistandolo dall'Inter, la punta starebbe cercando di trovare degli sponsor che possano pagare i 15 milioni necessari da girare all'Inter in caso di suo trasferimento alla Juventus. Il Paris Saint Germain e l'Inter hanno raggiunto un'intesa sulla base di 50 milioni più bonus per il trasferimento dell'argentino in Francia.

Nell'affare però c'è una clausola inserita da Marotta che stabilisce che, in caso di cessione di Icardi alla società bianconera, l'Inter dovrà incassare ulteriori 15 milioni di euro. Soldi che però l'argentino vorrebbe cercare di rimediare trovando degli sponsor pronti a finanziare la somma richiesta.

Juventus, Icardi vorrebbe trasferirsi a Torino

Il giornalista sportivo Luca Momblano, oltre a confermare la volontà dell'argentino di trasferirsi alla Juventus, ha anche aggiunto che in questo momento il tecnico bianconero Andrea Pirlo starebbe cercando una punta che partecipi di più al gioco e non un finalizzatore. Per questo la società bianconera sta lavorando su profili diversi rispetto alla punta del Paris Saint Germain come Alexandre Lacazette, Raul Jimenez e Arkadius Milik.

Non è escluso inoltre che la Juventus possa fare un tentativo per Karim Benzema se il francese dovesse decidere di lasciare il Real Madrid.

Arrivano quindi nuovi rumors che accostano Icardi alla Juventus, dopo quelle verificatisi nel periodo del lockdown prima che arrivasse l'ufficializzazione da parte del Paris Saint Germain dell'acquisto dell'ex punta dell'Inter.

Il mercato della Juventus

Se da una parte prosegue la ricerca di una punta centrale, dall'altra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo. Potrebbe inoltre arrivare un esterno difensivo destro che possa alternarsi con Cuadrado. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore che più interessa è Hector Bellerin.

Il terzino spagnolo potrebbe arrivare in uno scambio con Daniele Rugani. Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi che più interessano sono Rodrigo De Paul dell'Udinese e Houssem Aouar del Lione. Il primo evidentemente è più abbordabile dal punto di vista economico rispetto al francese, sia dal punto di vista del costo del cartellino che per quello dell'ingaggio. L'argentino infatti guadagna attualmente 'solo' settecento mila euro.