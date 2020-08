La Juventus è pronta a ripartire da Andrea Pirlo. Sabato 8 agosto si è definito a Torino un vero e proprio ribaltone, iniziato dapprima con l'ufficialità dell'esonero di Maurizio Sarri come tecnico dei bianconeri. Qualche ora dopo, la società ha ufficializzato la nomina di Andrea Pirlo come nuovo tecnico. Una scelta sorprendente soprattutto per l'inesperienza dell'ex centrocampista della Juventus ma voluta fortemente dalla proprietà, in primis da Andrea Agnelli. A sottoscrivere la nomina di Andrea Pirlo come guida tecnica della rosa bianconera sarebbe stato anche Cristiano Ronaldo, che è pronto a disputare una nuova stagione con la Juventus.

Il giornale sportivo francese Le10Sport ha svelato un presunto retroscena riguardante proprio la punta portoghese. Secondo il media, transalpino CR7 non sarebbe rimasto a Torino qualora fosse stato confermato Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Un evidente dimostrazione di come il rapporto fra i due non fosse ideale.

Juventus, CR7 avrebbe potuto lasciare Torino in caso di permanenza di Sarri

Secondo il giornale sportivo francese, Cristiano Ronaldo avrebbe potuto dire addio alla Juventus in caso di conferma di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Il rapporto fra i due si sarebbe deteriorato anche per la volontà del tecnico toscano di schierare il portoghese come punta centrale e non come esterno.

Come è noto, infatti, dopo il lockdown Maurizio Sarri avrebbe proposto al portoghese di giocare come riferimento centrale, con lo spostamento sulle fasce di Dybala e Bernardeschi. Scelta non condivisa da Cristiano Ronaldo, che si sarebbe opposto. Alla fine è stato Paulo Dybala ad adattarsi in quel ruolo.

Cristiano Ronaldo, però, non è il solo a non aver avuto un buon rapporto con Maurizio Sarri.

I like di Douglas Costa, Mandzukic e Emre Can al post sull'esonero di Sarri

La Juventus ha ufficializzato l'esonero di Sarri anche sui social network. Su Instagram alcuni giocatori (o ex giocatori) della Juventus hanno espresso gradimento alla decisione presa dalla società bianconera.

Spiccano infatti i 'like' del centrocampista offensivo Douglas Costa, di Emre Can e della punta Mario Mandzukic. Questi ultimi due lasciarono la Juventus lo scorso Calciomercato invernale proprio per volere del tecnico toscano. La punta croata venne messa fuori rosa sin da settembre 2019 prima di essere ceduto all' Al-Duhail a gennaio. Situazione simile per il centrocampista tedesco, che venne escluso dalla lista Champions League mentre venne impiegato pochissimo nel campionato italiano. A fine gennaio arrivò la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund.