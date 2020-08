La Juventus è al lavoro per allestire la rosa in vista della prossima stagione. In questi giorni è stato avvistato più volte Andrea Pirlo alla Continassa per discutere dei programmi di mercato in previsione del prossimo Calciomercato estivo. L'obiettivo è dapprima cedere gli esuberi, abbassando l'età media e il monte ingaggi. Solo dopo potrebbero esserci importanti investimenti, puntando su giovani ma anche su giocatori in grado di garantire esperienza internazionale.

Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un possibile ritorno a Torino del centrocampista cileno Arturo Vidal. A riportare la notizia è stato il sito Tuttojuve.com su indiscrezione del giornale El Pais, secondo la quale il giocatore potrebbe tornare a Torino, soprattutto nel caso in cui il Barcellona non dovesse vincere la Champions League.

La squadra catalana, dopo aver superato in semifinale il Napoli, ai quarti se la vedrà contro il Bayern Monaco, una delle candidate alla vittoria finale della massima competizione europea.

Juventus, Vidal potrebbe considerare un ritorno a Torino

Come riporta Tuttojuve.com, il prossimo mercato per la Juventus potrebbe essere caratterizzato da alcuni ritorni. Si parla infatti di un possibile interessamento della società bianconera per la punta dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, ma non solo. Nelle ultime ore El Pais ha accostato infatti pure Arturo Vidal alla Juventus. Il cileno, in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe considerare un ritorno a Torino, sposando il nuovo progetto sportivo portato avanti dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Il classe 1987 però - secondo tale indiscrezione - arriverebbe solo in caso di "tonfo" Champions da parte del Barcellona. L'eventuale approdo di Vidal alla Juventus al momento non trova riscontro fra i media sportivi italiani. Il cileno era stato accostato alla società bianconera a gennaio, in una possibile sfida di mercato con l'Inter.

Alla fine però è rimasto al Barcellona e in questi giorni si giocherà la possibilità di conquistare la Champions League.

Il mercato della Juventus

La pista Vidal, come dicevamo, non trova riscontri fra i media sportivi italiani, sia per motivi anagrafici (il cileno ha 33 anni) ma anche economici. Potrebbe infatti essere acquistato a prezzo di saldo (avendo il contratto in scadenza a giugno 2021) ma ciò che pesa maggiormente è il suo ingaggio, che supera i sei milioni di euro.

Mentre in questo momento la Juventus sta cercando di ridimensionare il monte ingaggi e Vidal andrebbe a gravare particolarmente.

Sulla stampa italiana si parla invece da giorni del possibile arrivo a Torino di un regista e di una mezzala. Fra i principali nomi accostati alla Juventus ci sono Manuel Locatelli (valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo) e Rodrigo De Paul (prezzo di mercato 35-40 milioni di euro).