I rinforzi della Juventus per il centrocampo potrebbero non fermarsi ad Arthur Melo e Weston McKennie. La società bianconera infatti starebbe lavorando alla cessione di Sami Khedira. Il tedesco con ogni probabilità sarà sostituito da una mezzala. Fra i principali nomi accostati alla Juventus troviamo il giocatore del Lione Houssem Aouar. Protagonista nel cammino Champions della squadra francese (interrotto nelle semifinali dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco), il classe 1998 è valutato circa 60 milioni di euro. La cifra per acquistare Aouar potrebbe essere finanziata da alcune cessioni, su tutte quelle dei vari Rugani, De Sciglio, Ramsey, Douglas Costa e Bernardeschi.

Juventus, Aouar piace anche in Premier League

Il francese Houssem Aouar ha molto mercato, soprattutto in Premier League. Per questo la Juventus, come scrive 'Il Giornale', starebbe valutando un'alternativa. Si tratta del centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul. L'argentino può giocare nel tridente offensivo ma è in grado di adattarsi anche nelle vesti di mezzala come dimostrato la scorsa stagione nella squadra friulana.

Juventus, Aouar possibile prima scelta, l'alternativa sarebbe De Paul

Come detto, la Juventus sarebbe pronta ad investire a centrocampo. La prima scelta sarebbe Houssem Aouar del Lione, come alternativa invece il principale nome accostato alla società bianconera è quello di Rodrigo De Paul.

L'argentino rispetto al francese costa quasi la metà. L'Udinese potrebbe cederlo per una somma vicina ai 30 milioni di euro. Nelle ultime ore però si parla però di un concreto interesse del Leeds nei confronti del nazionale sudamericano. La società inglese, neopromossa in Premier League, sarebbe intenzionata ad arricchire la propria rosa con il talento del classe 1994.

Il mercato della Juventus

Oltre al centrocampo, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una prima punta ma non sono esclusi ritocchi anche sulle fasce difensive. Come investimento nel settore avanzato si parla soprattutto del possibile arrivo di Edin Dzeko dalla Roma. Il classe 1986 costerebbe circa 12 milioni di euro e andrebbe a firmare un contratto di due anni a 7,5 milioni di euro a stagione.

Le alternative al bosniaco sarebbero Luis Suarez e Alexandre Lacazette. In difesa invece, in caso di cessione di Mattia De Sciglio, la Juventus potrebbe decidere di investire su Alessandro Florenzi della Roma. Non è esclusa neanche la cessione di Alex Sandro in caso di offerta adeguata. In tal caso potrebbe arrivare uno fra Robin Gosens dell'Atalanta ed Emerson Palmieri del Chelsea. Tutti giocatori valutati sopra i 30 milioni di euro dalle rispettive società.