Il 19 agosto sarà un giorno importante per la Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è volato a Londra per discutere di alcune situazioni di mercato con diverse società. In ballo ci sarebbero incontri con la Roma, che ha di recente cambiato la proprietà, e con Wolverhampton e Arsenal. Come scrive La Stampa, con la società romana si discuterà in tema acquisti sul centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo e sulla punta Edin Dzeko. Difficilmente però la nuova proprietà lascerà partire il nazionale italiano mentre per la punta bosniaca a frenare la trattativa sarebbe il pesante ingaggio che percepisce.

Si potrebbe parlare anche di Florenzi

In ballo anche il possibile acquisto di Alessandro Florenzi: la Juventus metterebbe sul piatto diverse contropartite. Da Perin a Rugani, fino ad arrivare a Bernardeschi, tutti nomi graditi dalla Roma. Per quanto riguarda invece l'Arsenal, il giocatore che maggiormente interessa alla Juventus è la punta Alexandre Lacazette. Il francese sarebbe ritenuto un rinforzo ideale per la nuova Juventus di Andrea Pirlo in quanto è abile anche nel contribuire a costruire il gioco.

Possibile summit con l'Arsenal per Bellerin e Lacazette

La valutazione stabilita dall'Arsenal per la punta francese è di 35 milioni di euro. La Juventus però potrebbe inserire delle contropartite tecniche, agli inglesi su tutti piace il difensore centrale Daniele Rugani.

Altro giocatore che potrebbe essere trattato dai bianconeri è il terzino destro Hector Bellerin, considerando la possibile partenza di De Sciglio direzione Valencia. Alexandre Lacazette rimane una valida possibilità per il settore avanzato ma la Juventus valuta anche delle alternative. Piace molto Raul Jimenez del Wolverhampton.

Il direttore Fabio Paratici potrebbe incontrare l'agente sportivo della punta messicana per definire l'eventualità di un affare fra le parti. La società inglese però valuta almeno 80 milioni di euro. Per questo la Juventus potrebbe offrire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico.

Fra i nomi che potrebbero interessare al Wolverhampton ci sono Alex Sandro, Aaron Ramsey e Douglas Costa.

Il Manchester United interessato ad Alex Sandro e Douglas Costa

Le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra confermano di un possibile interesse del Manchester United per il terzino sinistro Alex Sandro e per il centrocampista offensivo Douglas Costa. La società inglese potrebbe offrire un totale di 80 milioni di euro. Con questa somma la Juventus potrebbe finanziare gli acquisti di un sostituto di Alex Sandro (piace Emerson Palmieri del Chelsea) e di un centrocampista (piace Rodrigo De Paul dell'Udinese).