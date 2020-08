Fino a qualche settimana fa gran parte dei media sportivi parlavano di un Cristiano Ronaldo deluso dalla stagione alla Juventus, a tal punto che si era ipotizzato un suo possibile addio alla società bianconera. L'arrivo di Pirlo come nuovo tecnico della Juventus sembra aver dato nuove motivazioni al portoghese, che è pronto a disputare la sua terza stagione con la maglia bianconera. Nelle ultime ore il portoghese ha deciso di pubblicare un post sui suoi social lanciando la sfida alle squadra che battaglieranno con la Juventus in Serie A e in Champions League.

CR7 invita i tifosi a sostenere la Juventus

CR7 ha infatti dichiarato "Le mie ambizioni sono più alte che mai". Ha poi aggiunto che è pronto insieme a tutto il mondo bianconero a "lavorare per conquistare l'Italia, l'Europa ed il mondo". Cristiano Ronaldo ha poi rimarcato l'importanza nella storia del calcio di una società come la Juventus aggiungendo che il suo compito è alimentare questa sua passione straordinaria per "tenere fede alla storia della Juventus". Un vero e proprio grido di battaglia quello di Cristiano Ronaldo che si conclude con un emblematico "Siamo tornati più forti che mai, contiamo su di te"

Cristiano Ronaldo lancia la sfida alle rivali

Un CR7 carico, probabilmente stimolato dal nuovo allenatore che lo ha motivato e che gli ha ribadito tutta la sua fiducia.

La Juventus anche nella stagione 2020-2021 ripartirà dal portoghese. Già Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione aveva ribadito la centralità nel progetto bianconero di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala. Quest'ultimo però è alle prese con un rinnovo di contratto complicato, con una possibile distanza fra l'offerta e la richiesta di 3 milioni di euro a stagione.

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala a breve potrebbero essere raggiunti da una nuova punta, considerando il probabile addio di Gonzalo Higuain.

Il settore avanzato della Juventus

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e forse Edin Dzeko. La punta bosniaca sarebbe il giocatore preferito da Andrea Pirlo come possibile rinforzo del settore avanzato bianconero.

Oltre al bosniaco potrebbe arrivare un'altra punta che possa in qualche modo dare un'alternativa al tridente offensivo. Si parla di un possibile ritorno di Moise Kean. Il classe 2000 attualmente è all'Everton e potrebbe tornare anche per motivi di lista Champions League in quanto il nazionale under 21 italiano è cresciuto nelle giovanili della Juventus. L'esperienza in bianconero potrebbe essere utile per Moise Kean in quanto gli permetterebbe di crescere ulteriormente accanto a grandi campioni come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.