La Juventus in questo mercato estivo dovrebbe lavorare per rinforzare maggiormente il centrocampo. Fabio Paratici ha già messo a segno i primi colpi per regalare ad Andrea Pirlo una mediana più forte. La Juventus si è assicurata Arthur e adesso starebbe chiudendo con lo Schalke 04 per McKennie. Ma il mercato per i bianconeri potrebbe riservare altre sorprese. Infatti, il giornalista Luca Momblano ha rivelato che la società Campione d'Italia avrebbe messo le mani su uno dei maggiori talenti del calcio europeo: "Per quanto riguarda Aouar, mi risulta che il giocatore sia già preso", ha dichiarato il cronista nel corso di "JB Live" su Juventibus.

Momblano parla di Aouar

Houssem Aouar è uno dei maggiori talenti del calcio europeo e su di lui avrebbero messo gli occhi molti grandi club. Sul centrocampista classe 98 ci sarebbe anche la Juventus, ma arrivare a lui non sarebbe facile visto che il Lione vorrebbe circa 50 milioni per il suo cartellino. Ma del futuro di Aouar ne ha parlato anche Luca Momblano spiegando che il ragazzo sarebbe già stato preso dalla Juventus. Il cronista ha anche rivelato che ci vorrà un po' di tempo prima che i bianconeri annuncino l'acquisto del giocatore classe 98: "Devono fare qualche cessione prima di poterlo ufficializzare". Dunque, per il cronista, Aouar potrebbe diventare un nuovo giocatore di Andrea Pirlo.

Momblano ha anche rivelato che il ragazzo sarebbe stato blindato dalla dirigenza bianconera: "La Juventus chiuderà con il Lione più avanti, però il giocatore è strablindato".

La Juventus cerca anche un attaccante

In attesa di capire se Aouar diventerà un giocatore della Juventus oppure no, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro anche per prendere un attaccante.

I nomi accostati ai campioni d'Italia sono molti. La Juventus starebbe valutando i vari Milik, Dzeko, Lacazette e Morata. Il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato proprio del futuro dell'attaccante del Napoli: "Milik? Vedrete che andrà alla Roma". Dunque, il futuro del polacco non dovrebbe essere a Torino, ma bensì nella Capitale.

La Juventus, invece, prima di prendere un nuovo bomber dovrà risolvere la questione legata a Gonzalo Higuain. Il Pipita dovrebbe rescindere il suo contratto con i bianconeri, anche se nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per il bomber argentino. Di questa possibilità ne ha parlato anche Ciro Venerato: "È assolutamente vero, posso confermare i contratti". Adesso non resta che attendere quale sarà il futuro di Higuain: tuttavia, quello che sembra certo è che il Pipita non proseguita la sua avventura alla Juventus.