Diego Costa potrebbe presto diventare protagonista di un derby di mercato tra Inter e Milan. Dopo l'eliminazione dai quarti di finale della Champions League per mano del Lipsia, nell'Atletico Madrid potrebbe esserci aria di cambiamento, e tra i calciatori destinati a lasciare la squadra di Simeone ci sarebbe proprio l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo. Si tratterebbe del secondo addio ai colchoneros, poiché nel 2014 il centravanti classe 1988 si era trasferito al Chelsea, e poi nel 2018 c'era stato un "ritorno di fiamma" con il club del presidente Cerezo.

Diego Costa potrebbe lasciare l'Atletico Madrid

Secondo la radio spagnola Cadena Cope, ci sarebbe già un importante indizio sul futuro di Diego Costa. Questi, infatti, avrebbe confidato ad alcuni amici di essere ormai pronto a lasciare Madrid, aggiungendo che dalla prossima stagione dovrebbe andare in Italia, nello specifico a Milano. Qualora l'indiscrezione fosse confermata, sarebbe inevitabile pensare ad entrambe le squadre milanesi, poiché le caratteristiche del bomber 32enne rientrerebbero in quelle cercate dalle due società per mettere sotto contratto un nuovo attaccante.

L'Inter potrebbe essere favorita ma fino a un certo punto. Diego Costa e Antonio Conte si conoscono bene per l'esperienza in comune che hanno avuto al Chelsea.

Tuttavia, dopo la conquista del titolo della Premier League, a causa di rapporti non idilliaci, fu proprio il tecnico pugliese a chiedere ai dirigenti dei Blues che il giocatore fosse ceduto al più presto. Tuttavia, se dovesse prevalere l'aspetto puramente tecnico, l'attuale attaccante dei colchoneros potrebbe tornare utile a Conte come elemento per far salire la squadra.

D'altronde, non è un caso se l'allenatore nerazzurro continua a sperare di poter avere con sé Dzeko della Roma che ha proprio questa tra le sue doti principali.

Il Milan non sarebbe nuovo ad avere un interesse per Diego Costa: già nel 2017, quando i dirigenti erano Fassone e Mirabelli, si cercò invano di strappare il bomber all'Atletico Madrid.

L'operazione per le due milanesi potrebbe essere agevolata dal contratto in scadenza nel giugno del 2021 che al momento lega ancora il centravanti spagnolo ai biancorossi madrileni: dunque, per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, potrebbero concedere uno sconto sulla valutazione di mercato che - secondo i dati di Trasnsfermarkt- si aggira intorno ai 14,5 milioni di euro.

Inter e Milan: le motivazioni che potrebbero accendere il derby di mercato

Diego Costa attualmente ha un ingaggio di 8,5 milioni di euro all'anno. Dunque questo potrebbe rappresentare un limite sia per il Milan che per l'Inter (anche perché stiamo parlando di un giocatore che ad ottobre compirà 32 anni). I rossoneri però, dietro la mediazione del manager Jorge Mendes, potrebbero puntare sul bomber dell'Atletico Madrid anche per facilitare le trattative per la conferma di Ibrahimovic che potrebbe essere "ingolosito" dalla prospettiva di formare un tandem d'attacco di tutto rispetto con il collega brasiliano naturalizzato spagnolo.

L'Inter, invece, potrebbe "consolarsi" con l'ex Chelsea soprattutto se dovesse sfumare il sogno Messi. Il campione argentino, se davvero dovesse decidere di interrompere il suo lungo matrimonio con il Barcellona, potrebbe accasarsi al Manchester City. I Citizens non solo hanno la disponibilità finanziaria per sostenere una trattativa particolarmente ingente tra costo del cartellino e stipendio da riconoscere al sei volte Pallone d'oro, ma possono anche contare sulla presenza in panchina di Guardiola, il tecnico con il quale "La Pulce" si è esaltata ai tempi del Barça e del tiki-taka. Sullo sfondo ci sarebbe sempre il ricco Paris Saint-Germain che potrebbe anche pensare di lanciare l'assalto a Messi, qualora dovesse trovare l'accordo con il club blaugrana per il ritorno in Catalogna di Neymar.