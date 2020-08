L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista delle prime battute di questo calciomercato, che pur formalmente inizierà il 1° settembre. I nerazzurri hanno già ufficializzato una cessione e ben due acquisti. Ceduto a titolo definitivo Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più otto milioni di bonus in uscita. In entrata, invece, il club nerazzurro ha chiuso l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus e quello di Alexis Sanchez, con un vero e proprio capolavoro di Marotta. L'attaccante cileno, infatti, resterà a Milano, a costo zero visto che il Manchester United ha deciso di liberarlo a parametro zero pur di risparmiare sul suo ingaggio.

Ma non è finita qui, dato che la società nerazzurra sarebbe vicina a chiudere il terzo colpo.

Il possibile terzo acquisto dell'Inter

L'Inter sembrerebbe vicina a definire il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato: Sandro Tonali. La trattativa per il centrocampista del Brescia va avanti da diversi mesi e questo ha permesso all'amministratore delegato Marotta di guadagnare un vantaggio che sarebbe difficile da colmare per la concorrenza. Nella trattativa, infatti, avrebbe provato ad inserirsi senza successo già il Milan. L'entourage del giocatore avrebbe un'intesa di massima con il club meneghino per un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione e sembra che siano stati fatti passi avanti importanti anche per arrivare ad un accordo tra le due società.

Nelle casse del Brescia potrebbe finire una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, che dimostra come Suning sia pronto a investire sui migliori talenti emergenti del calcio italiano, così come successo lo scorso anno quando a Milano sono arrivati Nicolò Barella e Stefano Sensi per una cifra complessiva di 70 milioni di euro.

Un altra trattativa ben avviata

L'Inter è al lavoro anche per rinforzare il reparto arretrato, dato che uno tra Diego Godin e Milan Skriniar potrebbe essere ceduto. Il nome finito nuovamente in cima alla lista degli obiettivi di Marotta sarebbe quello di Marash Kumbulla. I nerazzurri avrebbero superato la Lazio, che aveva provato ad accelerare per il difensore nelle scorse settimane, senza successo.

La valutazione del centrale albanese si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro e proprio questo avrebbe bloccato la trattativa con i biancocelesti. L'Inter, invece, potrebbe arrivare a tale valutazione con l'inserimento di almeno due contropartite tecniche nell'affare. Uno sarebbe Federico Dimarco, in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro al Verona già questa stagione. L'altro nome, invece, sarebbe quello di Eddie Salcedo, ma in questo caso i nerazzurri vorrebbero riservarsi un diritto di 'recompra' per non perdere il controllo sul giovane attaccante.