Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter nella prossima sessione sarà quello di rinforzare il centrocampo. Sono ben tre i giocatori che dovrebbero dire addio al termine di quest'annata. Uno è Borja Valero, in scadenza di contratto, poi c'è Matìas Vecino, che non sembra aver mai legato con Antonio Conte e che ha concluso l'annata in anticipo operandosi al ginocchio. Il terzo, invece, sarebbe Roberto Gagliardini, nonostante le buone prestazioni offerte in Europa League nelle ultime settimane.

Una volta sistemate le cessioni, in casa nerazzurra si punterà a un grande colpo che possa alzare il livello del reparto, individuando un calciatore che sappia abbinare qualità tecniche e grande dinamismo.

Il primo nome sulla lista di Antonio Conte sarebbe quello di N'Golo Kantè.

Inter su Kantè

L'Inter avrebbe messo nel mirino N'Golo Kanté in vista della prossima sessione di Calciomercato. Inizialmente sembrava che Conte volesse insistere nel chiedere Arturo Vidal, ma la dirigenza ha fatto capire di non voler fare un tentativo per il centrocampista cileno, sia perché non è più giovanissimo, sia per i noti problemi extra campo. Il francese, invece, si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare con il tecnico nerazzurro.

Fu proprio lui a volerlo a Londra, nella prima estate sulla panchina del Chelsea, acquistandolo dal Leicester per poco più di 35 milioni di euro. Insieme i due hanno conquistato una Premier League e una Fa Cup, lanciando il classe 1991 nell'élite del calcio mondiale.

In questa stagione Kantè ha sofferto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento e ha portato i Blues a considerare una sua possibile cessione. In questa stagione, infatti, il giocatore ha totalizzato 22 presenze in Premier League, mettendo a segno tre reti, a fronte di quattro partite disputate in Champions League.

La possibile trattativa con il Chelsea

Il Chelsea, come detto, è pronto a considerare la cessione di N'Golo Kanté nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante i problemi di questa stagione, comunque, i Blues non accetteranno proposte inferiori ai 50 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri proveranno ad inserire una contropartita tecnica come Matìas Vecino, che ha sempre estimatori in Premier League, con conseguente conguaglio a favore del club inglese di almeno 30 milioni di euro.

Non è esclusa neppure la possibilità di intavolare uno scambio alla pari che veda coinvolto il centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Il giocatore non sarebbe ritenuto più incedibile e inserirlo in questa operazione permetterebbe ai nerazzurri di realizzare una notevole plusvalenza, visto che l'ex Dinamo Zagabria è iscritto praticamente a zero a bilancio.